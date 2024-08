America trimite tancuri si blindate la malul Marii Negre

Tancuri, artilerie si vehicule blindate usoare de recunoastere, trimise de Infanteria Marina a SUA, au ajuns duminica in Germania, urmand sa faca parte din Black Sea Rotational Force, cu sediul la Poligonul Novo Selo din Bulgaria.

Armamentul greu a sosit la Bremerhaven, in Germania si urmeaza sa ajunga in Bulgaria cu trenuri si transportate prin intreaga Europa, "demonstrand capacitatea aliatilor si partenerilor nostri internationali de a transporta echipament greu prin regiune, pentru a sprijini operatiuni militare desfasurate pe timp de criza", potrivit unui comunicat de presa al Corpului de Infanterie Marina a SUA din Europa si Africa.

Echipamentul de artilerie este insotit de peste 160 de infanteristi marini si reprezinta Compania de Arme Intrunite. Unitatea va face parte din Black Sea Rotational Force, insa va avea sediul la Poligonul Novo Selo din Bulgaria.

"Transportarea de echipament armat al Infanteriei Marine a SUA in regiunea Marii Negre a imbunatatit comunicarea si coordonarea cu fortele aliate si partenerii. Drept rezultat al acestei colaborari si coordonari, diversele agentii si organizatii implicate se cunosc reciproc, in loc sa afle una de existenta alteia dupa ce se petrece o criza", a declarat locotenent-colonel John Sattely, director logistic al Corpului de Infanterie Marina a SUA in Europa si Africa.

The Black Sea Rotational Force este o forta rotationala reprezentata de infanteristi marini si marinari, capabila sa participe la o gama variata de operatiuni militare din zona de responsabilitate a Comandamentului SUA din Europa. The Black Sea Rotational Force are sediul la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, in Romania.

