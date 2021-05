Americanii sunt ademeniti sa se vaccineze cu premii uriase. O tanara din Ohio a devenit milionara peste noapte

In SUA peste 40% din populatie este imunizata complet anti-COVID.Abbigail Bugenske, o tanara din Ohio, este prima castigatoare a loteriei de 1 milion de dolari din Ohio, la care au participat doar cetatenii vaccinati Astfel de campanii au succes, spune guvernatorul statului, pentru ca numarul celor care vor sa se imunizeze este in crestere.Mike DeWine, guvernator Ohio: "Cand alti guvernatori au vazut ca functioneaza, ne-au contactat pentru a le oferi informatii".California, cel mai bogat stat american, ofera premii consistente: dincolo de cei 50 de dolari pentru toata lumea care se vaccineaza, guvernul a pus la bataie zece recompense de 1,5 milioane de dolari, la loterie.Autoritatile spera sa imunizeze 70% din populatia SUA pana la sfarsitul verii.In Minnesota, autoritatile le ofera celor vaccinati premii mai modeste. Primii 100.000 de cetateni imunizati din urmatoarea luna au de ales dintre o autorizatie gratuita de pescuit, un an de parcare platita, bilete la targuri sau un card cadou cu 25 de dolari.La n New York, autoritatile ofera bilete la meciurile echipei de baschet Knicks si vor trimite centre mobile de vaccinare pe plaja in weekendul acesta. Iar tinerii intre 12-17 ani care se vaccineaza au sansa de a castiga una din cele 50 de burse integrale la doua universitati de stat din New York.