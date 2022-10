Americanii au prins trei suspecti care voiau sa vanda tehnologii militare in Rusia

Foto: Facebook/The United States Department of Justice

Americanii au arestat trei suspecti care ar fi incercat sa exporte tehnologii militare in Rusia. E vorba despre un cetatean american si doi rusi.

Suspectul american a fost identificat de autoritati drept Alexei Bariseff din Brooklyn, un cetatean al SUA, insa naturalizat si originar din Rusia.

Rusii Aleksandrovici Karpenko si Alexei Krutilin au fost arestati pentru colaborare cu Bariseff, scrie Reuters.

Cei trei suspecti urmeaza sa apara in fata unei instante americane.

Intre timp, procurorii americani sustin ca acuzatii au pus la cale o operatiune pentru a obtine in mod ilegal tehnologii din domeniul microelectronicii de la producatori si distribuitori din Statele Unite.

Aceste tehnologii militare urmau sa fie exportate pe teritoriul rus, iar cei trei suspecti incercau sa evite controlul strict al americanilor privind exportul de echipamente high-tech.

Statele Unite restrictioneaza exportul unor tehnologii, care ar putea sa aiba o contributie importanta in cresterea potentialului militar si in proliferarea armelor dezvoltate de alte natiuni.

Departamentul de Justitie a explicat ca printre tehnologiile din domeniul microelectronicii exportate pe teritoriul rus se numara mai multe convertoare din digital in analog si circuite integrate, care sunt adeseori folosite in sistemele militare, inclusiv in dezvoltarea radarelor si a echipamentelor de ghidare a rachetelor.

Se pare ca Alexei Bariseff a inregistrat doua companii in New York, pe care le-a folosit pentru a masca achizitionarea si exportarea tehnologiilor, in timp ce si-a mintit furnizorii cu privire la destinatia echipamentelor microelectronice.

Daca cei trei suspecti vor fi gasiti vinovati, atunci acestia risca pana la 25 de ani de inchisoare si o amenda de pana la un milion de dolari.

