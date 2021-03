Americanii complet vaccinati se pot intalni in grupuri mici fara masti, in interiorul locuintelor

Mastile vor trebui totusi purtate in afara locuintei, a precizat CDC.Directoarea centrului, Rochelle Walensky, a declarat intr-o sedinta de informare ca persoanele complet vaccinate le pot face vizite fara a purta masca celor nevaccinati din afara familiei, daca acestia fac parte din categorii de risc redus in caz de contaminare cu coronavirus. Instructiunile privind sanatatea publica au rolul de a permite tot mai multor americani vaccinati sa isi reia activitatile normale si contactele in afara familiei, in timp ce coronavirusul este inca foarte raspandit.Recomandarile CDC au fost facute dupa ce au fost vaccinati complet circa 30 de milioane de americani, adica 9,2% din populatia SUA. Acestora li s-a administrat unul din vaccnurile Pfizer, Moderna - din care sunt necesare cate doua doze - sau Johnson & Johnson , constand intr-o singura doza. Aproximativ 58,9 milioane de adulti, reprezentand 18% din populatia tarii, au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19.