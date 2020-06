Aproape jumatate din populatia americana nu are un loc de munca, din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

Rata de ocupare a fortei de munca, care reprezinta numarul de persoane angajate ca procentaj din populatia adulta, a scazut in luna mai la 52,8%, ceea ce inseamna ca 47,2% dimtre americani nu au serviciu, potrivit Bureau of Labor Statistics (Biroul de Statistica a Muncii).In timp ce oprirea activitatilor din cauza noului coronavirus a devastat piata muncii, ponderea populatiei ocupate a scazut semnificativ de la un maxim recent de 61,2% atins in luna ianuarie, care este departe de un varf de 64,7% atins in anul 2000.Acest raport arata o imagine mai larga a angajarilor, pentru ca ia in considerare adultii care nu fac parte din forta de munca si pe cei care au fost descurajati de perspectivele de a gasi un post, in timp ce rata somajului include doar persoanele care cauta in mod activ sa se angajeze.Intre timp, estimarile arata ca rata somajului va scadea in iunie la 12,4%, de la 13,3% in luna mai, potrivit Dow Jones.