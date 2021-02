Prima actiune militara a administratiei Biden: armata americana a atacat gruparile sustinute de Iran in Siria

Prima actiune militara a administratiei Biden

Pentagonul a transmis ca atacurile au fost un raspuns la un atac cu racheta in Irak de luna aceasta in care a fost ucis un civil si ranit un membru al armatei SUA si alti militari din coalitie."Acest raspuns militar proportional a fost efectuat laolalta cu masuri diplomatice, inclusiv consultari cu parteneri din coalitie", a spus principalul purtator de cuvant al Pentagonului, John Kirby. "Operatiunea transmite un mesaj clar: presedintele Biden va actiona pentru a proteja personalul american si al coalitiei. In acelasi timp, am actionat intr-un mod deliberat care are ca obiectiv aplanarea intregii situatii din estul Siriei si Irak".Kirby a mai spus ca atacurile aeriene conduse de SUA "au distrus mai multe dotari la un punct de control de granita folosit de un numar de grupari sustinute de Iran".Aceste atacuri aeriene reprezinta prima actiune militara derulata de administratia Biden.Atacurile cu racheta asupra pozitiilor SUA in Irak au avut loc in timp ce Washingtonul si Teheranul incearca sa revina la acordul nuclear din 2015 abandonat de fostul presedinte Donald Trump La inceputul lunii, mai multe rachete au lovit baza militara americana din aeroportul international Erbil din regiunea condusa de kurzi. A fost ucis un civil care nu era american, iar mai multi constructori americani au fost raniti si un soldat. Cateva zile mai tarziu, la nord de Bagdad, a avut loc un alt atac, in care a fost ranit un civil.Administratia Biden a condamnat atacul din 15 februarie, iar dupa ce un grup siit si l-a asumat, Kirby a spus marti ca Irakul are sarcina de a ancheta atacul si ca vor fi facute mai multe comentarii odata ce investigatia va fi finalizata.