VIDEO Atac armat la o adunare numeroasa de oameni in Washington DC. Un adolescent a fost ucis, alte 20 de persoane au fost ranite

Presa: O petrecere neautorizata

Atacul a avut loc in timpul unei adunari la care participau sute de oameni, intr-un cartier rezidential din Washington, au declarat seful Politiei Metropolitane, Peter Newsham,si primarul capitalei americane, Muriel Bowser, intr-o conferinta de presa.Presa locala a descris evenimentul ca fiind o petrecere neautorizata.Browser a spus ca adunarea a incalcat interdictia aplicata de oras pentru adunarile cu participare mare de oameni, de peste 50 de persoane."Nu putem tolera acest tip de adunari in orasul nostru, in timpul Covid-19. Este prea periculos", a aratat acesta.Newsham spus ca cel putin trei tragatori au deschis focul in timpul unui conflict care a izbucnit la ora 12:20 a.m. (04:20 GMT), lovind 21 de oameni, inclusiv un politist aflat in afara serviciului."Se lupta pentru viata sa, la un spital local", a spus Newsham, afirmand ca ofiterul se afla in randul a cel putin 11 femei ranite.Adolescentul ucis este Christopher Brown, in varsta de 17 ani, care a fost declarat mort la spital.Majoritatea ranitilor sunt adulti si, cu exceptia ofiterului de politie, ranile lor nu le pun viata in pericol.