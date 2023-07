Atacurile din Boston, comise cu bombe improvizate cu luminite de Craciun

Suspectii ce au comis atacurile cu bomba de la Maratonul din Boston au folosit dispozitive explozibile improvizate "destul de sofisticate", in care au utilizat componente de la ghirlandele luminoase de Craciun si piese ale machetelor de masini, au detaliat procurorii federali in documentele depuse la un tribunal miercuri.

Procurorii sustin ca Tamerlan si Djokar Tarnaev au folosit pulberea neagra de la artificii drept combustibil pentru bombe. Pentru ca la perchezitionarea caselor si masinilor celor doi frati de origine cecena nu a fost depistata nicio urma de artificii, procurorii se tem ca acestia au primit ajutor de la o persoana ramasa deocamdata necunoscuta, scrie Fox News.

Procurorii se declara impotriva unei motiuni a apararii, care cere sa se renunte la declaratiile date de Djokar agentilor FBI, intrucat a fost interogat fara un avocat alaturi.

Procurorii sustin ca exceptia de la procedura in cazul acestuia este justificata, intrucat era imperativ sa se afle daca mai exista bombe si o amenintare terorista inainte de a-l informa care ii sunt drepturile.

Atentate in Boston: 30 de capete de acuzare impotriva lui Djohar Tarnaev

La Boston, in aprilie, s-a aniversat un an de la atentatele din 2013, care au avut loc la linia de finish a maratonului. In atentatele din 15 aprilie, trei persoane au murit si alte 260 au fost ranite de bombele plasate de catre cei doi frati Tarnaev.

Cel mare, Tamerlan, a fost ucis in urma unei confruntari cu politia care ii urmarea pe cei doi fugari, nu inainte de a ucide un politist. Fratele sau se afla in arest si se declara nevinovat. Tarnaev risca pedeapsa cu moartea si este acuzat, intre altele, de utilizare de arma de distrugere in masa, atentat intr-un spatiu public si utilizarea unei arme de foc antrenand moartea.

