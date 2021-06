Exaltarea cauzata la Londra de sosirea Air Force One. "Oamenii s-au urcat pe case, masinile au oprit pentru o fotografie" VIDEO

Cel mai recognoscibil avion Boeing 747 din lume, Air Force One, a aterizat pe aeroportul din capitala Angliei in jurul orei locale 16.00, starnind entuziasmul a zeci de mii de britanici.Presedintele american Joe Biden si prima doamna Jill Biden au fost invitati la o receptie gazduita la Palatul Windsor de regina Elizabeta a II-a.Cuplul prezidential a pornit spre Londra de pe aeroportul din Newquay, localitate situata pe coasta de est a Angliei, in comitatul Cornwall, unde Joe Biden a participat pentru cateva zile la summitul G7.Momentul aterizarii avionului prezidential la Londra a fost suprins in zeci de mii de ipostaze, atat de catre pasionatii de aviatie, cat si de catre britanici obisnuiti."Vedeai oameni care s-au urcat pe acoperisurile caselor, fotbalisti care s-au oprit la marginea terenurilor sa se uite, masini parcate pe marginea drumurilor pentru o fotografie", se arata in relatarea de pe pagina de Facebook Airside Sam.De la Londra, presedintele SUA a plecat spre Bruxelles, urmatoarea destinatie a turneului european. Miercuri, 16 iunie, Joe Biden urmeaza sa se intalneasca la Geneva cu Vladimir Putin , intr-un tete-a-tete considerat istoric.