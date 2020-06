Autopsie oficiala: George Floyd era pozitiv la COVID-19, dar cauza mortii este o forta contondenta

Ziare.

Totusi,, potrivit raportului complet al autopsiei, difuzat la miercuri seara de biroul medicului legist Andrew Baker, din comitatul Hennepin, si preluat de presa locala.Moartea lui Floyd, care a avut loc pe 25 mai, a fost provocata de "un stop cardiorespirator" survenit in timp ce el era imobilizat de mai multi agenti ai Politiei, se arata in raportul lui Baker.Acest barbat de 46 de ani "a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2 in data de 3 aprilie 2020", iar rezultatul autopsiei probabil ca reflecta faptul ca era inca pozitiv "asimptomatic, dar persistent pentru o infectie prealabila", precizeaza raportul.La autopsie a putut fi detectata aceasta patologie deoarece "caracterul pozitiv (la COVID-19) poate persista timp de mai multe saptamani dupa contractarea si vindecarea acestei boli clinice", explica raportul.Printre "leziunile provocate de o forta contondenta" mentionate in autopsie sunt enumerate cele cutanate de pe frunte, fata, buza superioara, si in interiorul gurii, pe umeri, coate si picioare, precum si contuzii prezente la incheietura mainilor.Potrivit raportului medicului, "a avut loc o compresie a gatului si a spatelui care au dus la o blocare a fluxului sanguin spre creier".Medicii legisti au precizat in raportul autopsiei ca presiunea exercitata asupra spatelui, catusele si pozitia au fost factorii care au contribuit la paralizarea capacitatii diafragmei de a functiona.