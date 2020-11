Un barbat din SUA a lasat bacsis 3.000 de dolari pentru o bere. Proprietarul barului a crezut ca este vorba despre o greseala

Barbatul a intrat duminica, 22 noiembrie, in barul Nighttown din Cleveland, a comandat berea si a cerut cecul, de 7,02 dolari, a scris proprietarul Brendan Ring pe Facebook . Barul urma sa se inchida temporar chiar in seara zilei de duminica, la putin timp dupa vizita clientului generos, in urma masurii de lockdown impusa in contextul pandemiei de COVID-19.In timp ce barbatul iesea, a scris Ring, s-a uitat pe bon si "si-a dat seama ca a lasat 3.000 de dolari", scrie ABC News "Am fugit dupa el si el a spus ca nu ne inselam ca ne vom vedea cand redeschizi!".Proprietarul a spus ca barbatul i-a urat bine si i-a spus sa imparta banii cu cei patru angajati ai sai.Ring a spus ca nu va posta numele clientului, deoarece crede ca barbatul nu si-ar dori asta.Proprietarul a spus ca el si personalul sau de serviciu au fost "recunoscatori pentru acest gest incredibil de amabil si maret".Citeste si: