Incendiile din Oregon: Povestea emotionanta a baiatului de 13 ani care a fost gasit mort intr-o masina, cu cainele sau in brate

Wyatt Tofte, in varsta de 13 ani, a murit marti in incendiile din Marion (Oregon), alaturi de bunica sa, Peggy Mosso, in varsta de 71 de ani, a declarat pentru CNN un purtator de cuvant al familiei.Mosso a fost gasita moarta intr-o masina care a luat foc, in timp ce fiica ei si mama lui Wyatt Tofte, Angela, se afla apropiere incercand sa o salveze. Angela a supravietuit, dar se afla intr-o stare critica. Sotul ei si tatal lui Tofte, Chris, a supravietuit si el."Familia noastra este devastata de pierderea lui Wyatt, in varsta de 13 ani, si a bunicii sale Peggy, in Santiam Fire, in dimineata zilei de 8 septembrie. Dupa o lunga cautare, Wyatt a fost gasit intr-o masina cu cainele in brate, dar, din pacate, nu a reusit sa scape de incendiu. Angie este in stare critica, cu arsuri pe tot corpul. Vrem sa multumim personalului de urgenta si persoanelor care au ajutat la cautare. Familia noastra apreciaza dragostea si sprijinul pe care le-am primit de la toata lumea in timpul acestei teribile tragedii", se arata intr-un comunicat al familiei.Salem Statesman Journal scrie ca Chris Tofte a inceput sa-si caute sotia, fiul si soacra sa, in timp ce focul a izbucnit in jurul sau. Marti, el si-a gasit sotia, cu arsuri grave, mergand de-a lungul drumului spre casa lor, in momentul in care s-a intors cu o remorca imprumutata pentru a-si recupera bunurile.El nu a recunoscut-o la inceput si i-a spus ca isi cauta sotia si fiul."Eu sunt sotia ta", i-a a raspuns Angela, potrivit Statesman Journal.Wyatt Tofte a fost gasit intr-o alta masina, iar familia presupune ca a fugit si s-a urcat in masina crezand ca va fi protejat de flacarile din jur."Wyatt a fost cel mai dulce baietel; i-a placut sa pescuiasca, a jucat jocuri video, ca multi copii, dar a fost un baiat dulce si politicos", a afirmat Susan Vaslev, un purtator de cuvant al familiei.Cel putin patru persoane au murit in urma incendiilor din Oregon, in timp ce in California si-au pierdut viata 20 de oameni de la mijlocul lunii august.