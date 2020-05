Biden, sustinut in alegeri de cea mai mare confederatie sindicala din SUA

3 noiembrie

Aceasta sustinere sindicala l-ar putea ajuta pe Joe Biden sa atraga de partea sa muncitori care au votat in 2016 cu Donald Trump si i-au permis miliardarului newyorkez sa obtina victorii inAFL-CIO - din care fac parte 55 de sindicate si care reprezinta- este un aliat fiabil al Partidului Democrat si a sustinut candiatura lui Hillary Clinton in 2016."Joe Biden a fost toata viata sa un aparator al muncitorilor si a luptat in toata cariera sa in favoarea unor salarii decente, accesului la ingrijiri medicale, securitatea pensiei si drepturi civice", a subliniat marti intr-un comunicat presedintele confederatiei, Richard Trumka.