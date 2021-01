Biden va prelungi restrictiile de calatorie pentru persoanele din Europa si Brazilia, inversand masura de relaxare adoptata de Trump

Trump a semnat, luni, un decret care ridica restrictiile impuse la inceputul anului trecuta, ca reactie la pandemia de coronavirus, dupa ce a obtinut sprijinul membrilor grupului de lucru pentru coronavirus si a oficialilor pentru sanatate publica.La scurt timp dupa ce publicarea decretului lui Trump, purtatorul de cuvant Jen Psaki a scris pe Twitter ca "la recomandarea echipei medicale, administratia nu intentioneaza sa ridice restrictiile respective pe 26 ianuarie".Ea a adaugat ca "in conditiile inrautatirii pandemiei si a raspandirii unei variante mai contagioase in lume, nu este momentul pentru ridicarea restrictiilor pentru calatoriile internationale".Pana cand va lua masuri Biden, ordinul lui Trump pune capat restrictiilor in aceeasi zi in care vor intra in vigoare noile obligatii ca toti calatorii internationali sa aiba testul pentru Covid-19. Mandatul lui Trump se incheie miercuri.Saptamana trecuta, seful Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a semnat un ordin care ii obliga pe aproape toti calatorii aerieni sa prezinte un test negativ pentru coronavirus sau dovada ca s-au recuperat dupa Cobid-19 la intrarea in Statele Unite, incepand cu 26 ianuarie.Restrictiile actuale interzic tuturor cetatenilor straini care in utlimele 14 zile au fost in Brazilia, Marea Britanie, Irlanda si 26 de tari din zona Schengen sa intre in SUA.Restrictiile impotriva europenilor au fost introduse la jumatatea lunii martie, iar cele impotriva Braziliei in luna mai.Psaki a adaugat ca "de fapt intentionam sa intarim masurile de sanatate publica legate de calatoriile internationale, pentru a preveni mai bine Covid-19".