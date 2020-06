Bilant negru din cauza COVID-19: pandemia a provocat 400.000 de decese in intreaga lume

Ziare.

Duminica, in timpul rugaciunii Angelus in fata a sute de credinciosi din Piata Sfantul Petru, Papa Francisc, nascut la Buenos Aires, s-a aratat ingrijorat de criza de pe continentul sau de origine."Din nefericire (...) in America latina, virusul continua sa faca numeroase victime", a deplans el, exprimandu-si compasiunea pentru "aceste populatii, pentru bolnavi si familiile lor, si pentru toti cei care ii ingrijesc".Raspandirea virusului s-a accelerat in America latina: in Peru, a doua cea mai afectata tara de pe continent dupa Brazilia , sistemul sanitar este pe punctul de a se prabusi, in special din cauza lipsei de oxigen. Acest lucru nu a impiedicat autoritatile sa anunte redeschiderea sitului incas Machu Pichu la 1 iulie.Chile a revizuit bilantul deceselor, anuntand duminica 653 de decese care au fost inregistrate in martie si aprilie. Totalul mortilor este de 2.290. Statul a inregistrat recorduri in ultimele 24 de ore, cu 96 de decese si 6.405 de contaminari.In Statele Unite, unde noul coronavirus a facut cele mai multe decese, 691 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, fata de 3.000 de morti pe zi in varful crizei. Numarul total al deceselor este de 110.482 si 1.938.842 de cazuri raportate.In Brazilia, a treia tara cu cei mai multi morti din lume, 35.000, dupa Statele Unite si Regatul Unit, guvernatorul din Rio de Janeiro a anuntat relaxarea masurilor incepand de sambata.Ridicarea restrictiilor a continuat sambata si in Franta, unde epidemia este "controlata", potrivit autoritatilor sanitare. Treisprezece morti au fost inregistrati in spitalele franceze, cel mai mic numar de la mijlocul lui martie.Polonia a inregistrat in timpul weekend-ului o crestere a numarului de cazuri de coronanavirus in special legate de o mina de carbon din sudul tarii, a indicat duminica Ministerul Sanatatii. Au fost inregistrate 1.151 de noi cazuri de Covid-19, dintre care 576 sambata si 575 duminica.In Spania, meciurile din La Liga vor fi reluate miercuri, dupa trei luni de intrerupere. Un minut de reculegere va fi tinut inaintea fiecarui meci in memoria victimelor coronavirusului, au anuntat autoritatile. Spania a inregistrat 27.000 de decese, potrivit ultimelor cifre.Guvernul din Regatul Unit a anuntat duminica ca lacasele de cult vor fi redeschise din 15 iunie, dar doar pentru "rugaciuni individuale", precum si afacerile neesentiale. Totalul deceselor este de 40.542, a doua tara din lume cu cel mai grav bilant, dupa Statele Unite.La 15 iunie, Grecia prevede redeschiderea aeroporturilor din Atena si Salonic, cu scopul de a relansa turismul, esential in aceasta tara europeana saraca in resurse si putin industrializata. Pentru moment, autoritatile au decis sa prelungeasca izolarea impusa in taberele de migranti suprapoluate pana la 21 iunie.Israelul a raportat 290 de decese. Guvernul a anuntat duminica punerea in functiune a primei linii de productie care va permite fabricarea a doua milioane de masti pe luna.In Canada , principalul responsabil de sanatatea publica s-a aratat ingrijorat de consecintele pandemiei asupra sanatatii mentale a cetatenilor. "Sunt ingrijorata pentru sanatatea mentala a canadienilor", a subliniat Dr Theresa Tam, evocand rezultatele unui studiu potrivit caruia cel mai mare numar de canadieni consuma mai mult alcool, mancare proasta sau dulciuri de la inceputul pandemiei".