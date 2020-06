Bruce Springsteen, mesaj catre Donald Trump: ''Arata putina consideratie si grija fata de compatriotii tai. Pune-ti naibii o masca!''

Ziare.

Bruce Springsteen, supranumit "The Boss", a declarat intr-un interviu acordat programului radiofonic "From His Home to Yours" si preluat de revista Esquire ca numarul mare de morti pe care il provoaca criza coronavirusului reprezinta "o rusine nationala"."Aveam un alt program pregatit pentru a il transmite saptamana aceasta in aceasta vara ciudata si agitata, dar cu peste 100.000 de americani morti in ultimele luni si cu raspunsul rusinos dat de liderii nostri, sunt pur si simplu furios", a spus Bruce Springsteen."Aceste vieti meritau ceva mai mult decat sa fie simple statistici incomode pentru tentativa de realegere a presedintelui nostru", a precizat artistul.Muzicianul din New Jersey s-a adresat apoi direct presedintelui american: "Voi incepe prin a trimite (un mesaj) omului asezat in Biroul Oval. Cu tot respectul, domnule, arata putina consideratie si grija fata de compatriotii tai. Pune-ti naibii o masca!".Nu este prima oara cand Bruce Springsteen il critica pe Donald Trump, celebrul rocker declarand in anii trecuti ca actualul presedinte nu are niciun interes sa uneasca tara si ca nu intelege ceea ce inseamna sa fii american.Presedintele Trump nu a purtat niciodata masca de protectie in public de la debutul pandemiei, in pofida faptului ca autoritatile sanitare o recomanda si ca au existat cazuri de contagieri cu noul coronavirus la Casa Alba "Nu am vrut sa dau satisfactie presei vazandu-ma purtand masca", le-a raspuns Trump ziaristilor, atunci cand acestia l-au intrebat despre motivul pentru care nu poarta masca.