Bursele asiatice au urcat la cel mai inalt nivel din ultima luna

Indicele MSCI Asia-Pacific a crescut cu 0,3% pentru a patra sesiune consecutiva de castiguri la un nivel care nu a mai fost atins de la inceputul lunii septembrie.Indicele australian de referinta a crescut cu 1,1% pana la maximul ultimei luni, ajutat de un stimul fiscal mai mare decat era prevazut, anuntat marti seara in bugetul federal.Actiunile din Noua Zeelanda au crescut pe fondul asteptarilor de relaxare a politicii monetare, dupa ce banca centrala a declarat ca ia in considerare rate negative ale dobanzilor si un program de finantare, scrie Digi24.Toate privirile se vor indrepta acum asupra datelor privind ocuparea fortei de munca din SUA, care vor indica, probabil, ca redresarea celei mai mari economii a lumii pierde din forta. Economistii prezic o scadere a cererilor de somaj, dar se asteapta ca acestea sa ramana peste 10 milioane.In ciuda previziunilor nu prea optimiste, Wall Street s-a a inchis pe plus, cu Dow Jones in crestere de 1,9%, S&P 500 cu 1,7% si Nasdaq cu 1,88%.Dolarul si euro au avut evolutii nesemnificative, iar pretul spot al aurului a scazut foarte usor, la 1.886 dolari pe uncie.Preturile petrolului au scazut din cauza stocurile in crestere. Petrolul Brent a scazut cu 2 centi la 41,97 dolari pe baril, in timp ce referinta americana WTI a scazut cu 2 centi, la 39,87 dolari pe baril.