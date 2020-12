Bursele au scazut luni in cea mai mare parte, la nivel global, din cauza restrictiilor legate de COVID-19

Pe Wall Street, indicele S&P 500 a scazut cu 0,2%, de la un maxim record atins recent, dat indicele Nasdaq a inchis la un nivel record, investitorii cumparand actiuni le companiilor cu capitalizari uriase.Autoritatile din California, cel mai populat stat din SUA, au decis luni inchiderea magazinelor neesentiale si au cerut oamenilor sa stea in case, la o zi dupa raportarea unui numar record de cazuri noi zilnice de coronavirus, de peste 30.000.Totodata, investitorii urmaresc negocierile dintre republicanii si democratii din Congresul SUA, pentru aprobarea noui program de ajutoare legate de coronavirus.Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 0,49%, S&P 500 cu 0,19%, iar Nasdaq Composite a urcat cu 0,45%.Indicele global MSCI, care include actiuni din 49 de tari, a coborat cu 0,1%, in timp ce indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,3%.In Europa, liderii din Marea Britanie si UE se vor intalni fata in fata pentru a incerca sa incheie un acord comercial post- Brexit , dupa ce luni au esuat din nou sa elimine diferentele de opinie.Lira sterlina a scazut luni cu -,51%, la 1,34 dolari pe unitate.