Bush: Celebra fotografie de dupa uraganul Katrina a fost o greseala imensa

Fostul presedinte american George W. Bush spune ca a facut o "greseala imensa" atunci cand s-a lasat fotografiat in timp ce se uita la efectele uraganului Katrina din Air Force One.

Bush a privit atent fotografia in cadrul unui interviu cu Matt Lauer de la NBC. Fotografia a fost publicata la scara larga si a adus critici asupra administratiei Bush, fiind acuzati ca nu s-a actionat destul de rapid si ca nu au fost luate in serios problemele de la vremea accea cauzate de uraganul care a dus la moartea peste 1.500 de persoane, arata AP.

Opozitia l-a acuzat pe Bush, din cauza fotografiei, ca ar fi fost total rupt de realitate.

"Sa ne uitam la poza pe care am vazut-o mai des decat pe oricare alta. Erati in Air Force One, care zbura inapoi la Washington. Zburati deasupra New Orleans si va uitati pe fereastra", a spus Lauer.

"Da. Mare greseala", a raspuns fostul presedinte.

Bush recunoaste ca in poza respectiva parea detasat si nepasator si spune ca vina este numai a sa si ca nu trebuia sa se lase fotografiat.

"Este vina mea. Eu trebuia sa spun A) Nu ma fotografia; B) haideti sa aterizam; C) haideti sa nu ne apropiem de zona", a mai spus Bush, mentionand ca totusi ar fi trebuit sa mearga in zona sa discute cu autoritatile de acolo si abia apoi sa isi continuie drumul, insa nu a facut-o si a platit pentru asta.

