Bush nu il va sustine pe Trump la alegerile din 2020, iar unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden

Potrivit publicatiei, motivul este modul in care Trump a gestionat protestele fata de brutalitatea politiei si pandemia de coronavirus.Mai curand decat erau asteptarile, Donald Trump ar putea pierde sustinerea unora dintre membrii propriului sau partid, un numar tot mai mare de republicani de marca discutand cat de transparenti vor fi in privinta deciziei de a nu ii sprijini realegerea in functia de presedinte sau chiar de a vota cu democratul Joe Biden.Potrivit New York Times, fostul presedinte George W. Bush si senatorul Mitt Romney nu vor sustine realegerea lui Trump, Jeb Bush nu este sigur cum va vota, iar Cindy McCain, vaduva senatorului John McCain , este aproape sigura ca va vota cu Biden, dar nu s-a hotarat cat de publica va fi decizia ei, pentru ca unul dintre fiii ei ar intentiona sa candideze.Fosti lideri republicani, cum ar fi fostii presedinti ai Camerei Reprezentantilor Paul Ryan si John Boehner, inca nu au spus cu cine vor vota, iar unii republicani isi analizeaza optiunile intre a sustine un alt candidat sau sa il sustina in mod direct pe Biden, riscand sa il irite pe Trump.Unii au spus ca ar prefera o victorie a lui Biden daca republicanii vor reusi sa pastreze majoritatea in Senat.Dizidentii au un sentiment tot mai puternic de urgenta din cauza reactiei incendiare a lui Trump fata de protestatarii impotriva violentelor politiei si a gestionarii gresite a pandemiei de coronvirus, potrivit unor surse.Fosti lideri ai armatei, in retragere, care de obicei sunt discreti in privind opiniilor lor politice, au devenit tot mai vocali in legatura cu nelinistea provocata de lidershipul presedintelui, dar sunt inca nehotarati daca sa sprijine un oponent al acestuia.Intre cei care se gandesc sa il sprijine pe Biden se afla unele suprize, inclusiv reprezentantul Francis Rooney din Florida, care a donat milioane de dolari candidatilor republicani de-a lungul anilor si a servit ca ambasador al presedintelui Bush la Vatican . Se presupune ca Rooney nu a votat pentru un democrat in ultimele decenii. Dar, potrivit The Times, Rooney are in vedere sprijinirea lui Biden, "in parte deoarece Trump ne innebuneste pe toti ", iar gestionarea coronavirusului a dus la decese care nu ar fi trebuit sa se intample".Optzeci si noua de fosti oficiali ai armatei au spus ca sunt "alarmati" de amenintarea lui Trump de a folosi armata pentru a pune capat tulburarilor, iar fostul secretar al Apararii Jim Mattis l-a criticat puternic Trump, spunand ca intoarce americanii unul impotriva celuilalt in timpul protestelor la nivel national.Senatorul Lisa Murkowski, din Alaska, a mai spus ca are mari indoieli daca sa voteze cu Trump."Toamna aceasta este timpul pentru o noua conducere in aceasta tara - republicana, democrata sau independenta", a declarat William McRaven, amiral de marina in retragere care a coordonat atacul care a ucis Osama bin Laden . "Presedintele Trump a aratat ca nu are calitatile necesare pentru a fi un bun comandant sef", a subliniat el.Desi multe dintre marile nume mentionate de The Times nu au votat pentru Trump in 2016, lipsa de sustinere este mai semnificativa cand este vorba de un presedinte actual si de agenda sa comuna cu liderii Senatului, decat atunci cand n-ar fi afectata o agenda conservatoare in curs.The Times noteaza insa ca sondajele actuale indica ca republicanii sunt in general in spatele presedintelui si ca mult mai multi functionari republicani alesi il sustin public Trump fata de acum patru ani, inclusiv sustinatori fermi, cum ar fi Mitch McConnell, liderul majoritatii Senatului, senatorul Ted Cruz si senatoarea Lindsey Graham.John Kelly, fostul sef de personal al lui Trump si general de marina in retragere, nu ar dezvalui cine va avea votul sau, dar a spus ca si-ar fi dorit "sa avem mai multe alte optiuni".In timp ce unii republicani nu isi vor exprima public optiunile, senatorul Chris Coons din Delaware (unul dintre cei mai apropiati aliati ai lui Biden in Congres) a devenit un emisar pentru parlamentarii republicani. Potrivit lui Coons, o serie de senatori republicani, indiferent de ceea ce afirma in public, nu vor vota de fapt cu Trump."Multi oameni care au votat pentru presedintele Trump au facut acest lucru pentru ca nu le placea Hillary Clinton . Nu vad ca se intampla asta cu Joe Biden - cum sa nu-ti placa Joe Biden?", a spus Rooney.