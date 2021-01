California, primul stat american unde numarul de contaminari COVID a depasit pragul de 3 milioane

Pana marti, 400.103 oameni au murit in SUA din cauza Covid-19, potrivit calculelor NBC News.Statele Unite sunt cea mai afectata natiune din lume. Numarul cazurilor de infectare confirmate a depasit 24 de milioane. Primul caz a fost inregistrat aici, in Seattle, pe 21 ianuarie 2020.California a devenit luni primul stat american unde numarul de contaminari a depasit pragul de 3 milioane, iar in districtul Los Angeles bilantul a trecut de 1 milion.Numarul celor infectati care au decedat este mult mai mare decat era asteptat la inceputul pandemiei.Dr. Deborah Birx, coordonator la Casa Alba pentru raspunsul la coronavirus, avertiza in luna aprilie a anului trecut ca 240.000 de americani isi vor pierde viata chiar daca masurile impuse vor fi respectate "aproape perfect". Presedintele Donald Trump a fost deseori criticat pentru ca a minimalizat amenintarea reprezentata de coronavirus.Desi campania de vaccinare anti-Covid a inceput in SUA in prima parte a lunii decembrie 2020, numarul cazurilor creste.In California, epidemiologul statal Dr. Erica Pan a recomandat ca administrarea dozelor dintr-un lot de vaccin Moderna sa fie suspendata, in timp ce sunt analizate informatii privind posibile reactii alergice.Presedintele ales Joe Biden a spus saptamana trecuta ca va trimite Federal Emergency Management Agency si Garda Nationala pentru a ajuta la organizarea de centre pentru vaccinare in SUA, ca parte a planului sau de a fi imunizati milioane de oameni.La nivel mondial, au fost inregistrate peste 95,5 milioane de contaminari si mai mult de 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins.