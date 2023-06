Cand vom putea calatori fara vize - Uniunea Europeana da un ultimatum Statelor Unite si Canadei

Comisia Europeana a decis, marti, amanarea cu trei luni a oricarei masuri de introducere a vizelor pentru cetatenii din SUA si Canada ca forma de presiune pentru eliminarea restrictiilor de calatorie pentru romani, bulgari, polonezi si ciprioti.

"Comisia Europeana invita Parlamentul European si Consiliul European sa lanseze urgent discutii si sa adopte pozitii despre cea mai adecvata solutie; se asteapta o informare a Comisiei Europene in legatura cu aceste pozitii pana cel tarziu pe 12 iulie 2016", a transmis Executivul Uniunii Europene.

Conform unor surse, Comisia Europeana analizeaza posibilitatea de a reintroduce vize de calatorie in spatiul UE pentru cetatenii din Statele Unite si Canada ca forma de presiune in contextul in care cele doua tari refuza sa elimine obligativitatea vizelor pentru cetatenii din Romania, Bulgaria, Polonia si Republica Cipru.

Orice decizie de introducere a vizelor in relatia cu Statele Unite si Canada risca sa aiba ample efecte negative asupra turismului, noteaza site-ul agentiei Reuters.

"Este important ca economia Uniunii Europene sa nu devina o tinta", a atras atentia Asociatia Europeana pentru Turism (ETOA).