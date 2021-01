Candidatul democrat Raphael Warnock isi revendica victoria in alegerile pentru Senat in statul Georgia

Autoritatile si marile mass-media americane nu au anuntat deocamdata castigatorul acestui scrutin strans.Democratii ar avea nevoie sa castige si un alt scrutin senatorial partial organizat marti in Georgia - unde s-au confruntat senatorul republican David Perdue (70 de ani) si candidatul democrat John Ossoff (33 de ani), fost director al unei companii producatoare de filme documentare - pentru a prelua controlul in Senat, o miza majora pentru presedintia lui Joe Biden , care isi incepe mandatul la 20 ianuarie. Rezultatul scrutinului va determina cat de usor isi va putea pune in practica agenda presedintele ales.Daca victoria sa va fi confirmata, Raphael Warnock, pastor intr-o biserica din Atlanta unde oficia Martin Luther King, va face istorie, devenind primul senator afro-american ales in Georgia.Aceste noi alegeri au avut loc intrucat niciun candidat nu a reusit sa obtina cel putin 50% din voturi la scrutinul din noiembrie organizat odata cu alegerile prezidentiale.Cele doua posturi de senator din partea statului Georgia sunt detinute in prezent de catre Partidul Republican.