Care va fi impactul protestelor violente din SUA asupra pietelor financiare

Ziare.

com

Iata ce considera analistii intervievati de Reuters despre impactul acestor violente asupra pietelor financiare:Ratele de aprobare ale presedintelui Donald Trump au scazut din cauza acestor proteste interne. Pietele incep sa vada o probabilitate sporita ca Joe Biden sa castige alegerile prezidentiale in Statele Unite, dar exista o multime de incertitudini in acest sens si legate de persoana desemnata de Biden pentru functia de vicepresedinte.Chiar daca Biden va castiga, Statele Unite si China vor continua sa se confrunte in probleme precum tehnologia. Este din ce in ce mai dificil de anticipat o crestere a pietelor din SUA, dar, in acelasi timp, nu ne asteptam la o scadere mare.Pe termen mediu, suntem constructivi in privinta dolarului, dar randamentele titlurilor de Trezorerie au scazut, iar acest lucru a generat presiuni descendente asupra dolarului.De asemenea, exista multa incertitudine cu privire la mediul social din Statele Unite. In primul rand, exista coronavirusul. Acum sunt manifestatii in masa. Acesti factori sunt negativi pentru dolar. In mod normal, o moneda considerata sigura in perioade incerte, precum yenul japonez sau francul elvetian, are un excedent de cont curent. Dolarul nu are asta, dar este utilizat pe scara larga in intreaga lume, care este statutul sau de refugiu sigur. Nu cred ca investitorii vor pune sub semnul intrebarii statutul de moneda sigura al dolarului.Impactul este dublu, primul este impactul economic ... dar exista un unghi politic in acest sens si cred ca piata incepe sa creada ca o victorie a Biden ar putea avea un impact negativ modest pentru activele de risc - este considerat a fi mult mai restrictiv in domeniul fiscal.Asadar, exista costurile protestelor, dar si unghiul politic, care cred ca provoaca pietele extrem de agitate sa reduca usor riscurile.In mod normal, (protestele) nu sunt ceva despre care am considera ca pot influenta pietele ... nu sunt primele proteste de strada din SUA, dar pe termen scurt presupun ca exista o preocupare legate de turbulentele si diviziunile pe care le pot provoca si ce ar putea inseamna pentru economiile si statele care incearca sa se redeschida si companiile care vor sa se redreseze. Dar probabil ca nu este ceva care va dura foarte mult timp.In prezent, piata trateaza (demonstratiile) ca o chestiune interna si nu vedem un impact asupra monedelor in acest moment. Piata se concentreaza mai mult pe conferinta de presa care a avut loc vineri. Cred ca acesta a avut o mare influenta si continua sa o aiba in aceasta dimineata deoarece, dupa o saptamana cu atatea speculatii cu privire la relatiile comerciale SUA-China, lipsa surprizelor majore a fost suficienta pentru a determina o crestere a pietei.