Casa Alba: Poluarea din Golful Mexic, probabil cea mai grava din istoria SUA

Mareea neagra care s-a format in Golful Mexic de cinci saptamani este "probabil cea mai grava catastrofa ecologica" cu care s-au confruntat Statele Unite ale Americii (SUA), a apreciat duminica pe postul BBC, Carol Browner, consiliera presedintelui Barack Obama pentru chestiunile de mediu.

"Este fara nicio indoiala cea mai grava maree neagra", a adaugat Carol Browner, in cadrul programului duminical al NBC, "Meet the Press", relateaza AFP.

Pata de petrol din Golful Mexic nu a fost oprita

"Asta vrea sa insemne ca in Golful Mexic s-a scurs mai mult petrol decat in oricare alt moment al istoriei noastre. Iar asta inseamna ca exista mai mult petrol decat atunci cand petrolierul Exxon Valdez a naufragiat in Alaska in 1989", a subliniat Carol Browner.

Sambata, o noua tentativa de colmatare a scurgerii de petrol aflata la originea mareei negre a esuat. Grupul petrolier BP a anuntat ca va recurge la o alta metoda pentru a pune capat scurgerii.

Potrivit estimarilor expertilor, intre 60.000 si 94.000 de tone de petrol au fost deversate in Golful Mexic dupa explozia platformei Deepwater Horizon, la 20 aprilie.

