Casa Alba: Scurgerea de petrol din Golful Mexic ar putea continua pana in august

Administratia Obama a avertizat ca scurgerea de petrol din Golful Mexic ar putea continua pana in luna august, cand se vor epuiza rezervele de petrol din putul respectiv.

Carol Browner, consilier pe probleme energetice la Casa Alba, a declarat ca aceasta este cea mai mare scurgere de petrol, iar oamenii ar trebuie sa se pregateasca pentru ce e mai rau, scrie Financial Times.

"Poporul american trebuie sa stie ca este posibil sa avem scurgeri de petrol pana in luna august", a spus Carol Browner intr-o emisiune televizata. "Vom spera pentru mai bine si ne vom pregati pentru ce e mai rau. Cel mai rau ar fi sa avem scurgeri pana in august, cand acest put va fi epuizat", a adaugat ea.

Luna august va fi, insa, chiar in mijlocul sezonului de uragane, care va fi in acest an unul dintre cele mai puternice, avertizeaza expertii.

Potrivit unor surse, inginerii de la BP s-au aratat ingrijorati inca de anul trecut ca metalul din jurul putului va ceda din cauza presiunii la 1500 de metri adancime, dar directorul Bob Dudley a negat acuzatiile, spunand ca acest model de put a fost folosit si in alte zone.

