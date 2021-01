Ce masuri restrictive intra in vigoare din 26 ianuarie pentru strainii care intra in SUA. "Cei care au trecut prin boala si pot dovedi asta sunt exceptati"

Intrarea in SUA se va face pe baza unui test negativ de coronavirus. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 26 ianuarie 2021."Conform informatiilor comunicate public de catre Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), toate persoanele care sosesc in Statele Unite ale Americii pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare un test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 sau un document care sa ateste faptul ca persoanele in cauza au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, fiind in prezent vindecate. Testul pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 trebuie efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii in Statele Unite ale Americii, fiind acceptate atat testele moleculare, cat si testele antigen, iar documentul care atesta rezultatul negativ al testarii trebuie prezentat in format tiparit. Reprezentantii companiilor aeriene nu vor permite imbarcarea persoanelor care refuza prezentarea documentelor solicitate de autoritatile americane", a transmis, vineri seara, MAE.Masura se aplica tuturor persoanelor cu varsta de peste 2 ani, inclusiv cetatenilor americani, rezidentilor permanenti si cetatenilor aflati in tranzit.Totodata, MAE precizeaza ca autoritatile federale americane recomanda ca persoanele care intra in Statele Unite ale Americii sa se testeze dupa o perioada de 3 pana la 5 zile de la sosire si sa ramana in autoizolare la domiciliu/resedinta, pentru o perioada de 7 zile din momentul intrarii pe teritoriul SUA.Informatii complete privind restrictiile care vor intra in vigoare la data de 26 ianuarie sunt disponibile aici.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot calatori in Statele Unite ale Americii, in baza vizelor detinute, perioada de sedere fiind reglementata de tipul de viza si calitatea in care se face deplasarea. Totodata, MAE recomanda verificarea eventualelor restrictii aplicabile calatoriei, in functie de statele tranzitate catre Statele Unite ale Americii, disponibile pe pagina de internet a Departamentului de Stat al SUA: www.travel.state.gov, precum si cu compania aeriana care opereaza zborul, in vederea obtinerii celor mai recente informatii.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Washington : 001 (202) 332-2392, 001 (202) 332-2935, 001 (202) 332-4858, Consulatului General al Romaniei la New York: 001 212 682-9120, 001 212 682-9121, Consulatului General al Romaniei la Chicago: (001) (312) 573-1315, (001) (312) 573-1181, Consulatului General al Romaniei la Los Angeles: 001 310-444-0623, 001 310-473-8061, 001 310-231-4468, Consulatului General al Romaniei la Miami: 001.305.763.8714, 001.305.763.8874, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice la Washington: 001 (202) 420-8350, Consulatului General al Romaniei la New York: 001 917 6799874, Consulatului General al Romaniei la Chicago: (001) (312) 307-2923, Consulatului General al Romaniei la Los Angeles: 001 310-721-0474, Consulatului General al Romaniei la Miami: 001.202.515.8953.