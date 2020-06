Cei mai multi americani sunt solidari cu protestele si dezaproba reactia lui Trump - sondaj

Ziare.

Demonstratiile, dintre care unele au devenit violente, au inceput saptamana trecuta dupa ce un politist din Minneapolis a fost filmat apasandu-l cu genunchiul pe gat pe George Floyd timp de aproape noua minute, chiar si dupa ce victima a parut sa isi piarda cunostinta. Politistul a fost inculpat pentru omor Conform sondajului efectuat luni si marti, 64% dintre americanii adulti "sunt solidari cu persoanele care protesteaza acum", in timp ce 27% si-au exprimat dezaprobarea si 9% s-au declarat indecisi.Sondajul releva riscurile politice pentru Trump, care a adoptat o pozitie dura fata de proteste si a amenintat sa desfasoare armata pentru a combate violentele. Liderul republican de la Casa Alba se va confrunta cu democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie.Peste 55% dintre americani au spus ca dezaproba modul in care Trump gestioneaza protestele. Numai o treime aproba actiunile sale in contextul manifestatiilor, un procent sub nivelul de aprobare, de 39%, a activitatii sale generale ca presedinte.Un alt sondaj Reuters/Ipsos arata ca avansul lui Biden in fata lui Trump in randul votantilor inregistrati a crescut la 10%, cea mai mare diferenta de cand fostul vicepresedinte a devenit in aprilie probabilul candidat al Partidului Democrat la Casa Alba.Astfel, 47% dintre votantii inregistrati spun ca intentioneaza sa voteze cu Biden la scrutinul de la 3 noiembrie, comparativ cu 37% pentru Trump.De doua ori mai multi votanti independenti au spus ca dezaproba reactia lui Trump la proteste. Chiar si printre republicani, doar 67% au afirmat ca aproba felul in care el a raspuns la situatia actuala, un procent semnificativ mai mic decat nivelul de 82% care apreciaza activitatea sa in general la Casa Alba.Sondajul Reuters/Ipsos privind protestele a fost realizat online, in engleza, in intreaga tara si a adunat raspunsuri de la 1.004 americani adulti. Marja de eroare a sondajului este de plus/minus 4 puncte procentuale.Realizat tot luni si marti, sondajul privind activitatea generala a lui Trump si alegerile din noiembrie a adunat raspunsuri de la 1.113 americani adulti si are o marja de eroare de plus/minus 3%.