Centrul pentru Preventia si Controlul Bolilor din SUA recomanda americanilor sa nu calatoreasca de "Ziua Recunostintei"

Dr. Henry Walke, director pentru incidente Convid-19 la CDC, a spus "nu este un moment mai important ca acum pentru fiecare american pentru dublarea eforturilor pentru pastrarea distantei, spalarea pe maini si, cel mai important, purtarea unei masti"."CDC recomanda impotriva calatoriilor in perioada sarbatorii Thanksgiving. Pentru americanii care decid sa calatoreasca, CDC recomanda sa o faca in cea mai mare siguranta posibila, urmand aceleasi recomandari de zi cu zi".Walke a adaugat ca CDC este ingrijorat in legatura cu "centrele de transport", explicand ca este alarmat ca oamenii nu vor putea pastra distantarea sociala in timp ce vor astepta la coada, de exemplu pentru a se imbarca in autobuze si avioane."Suntem alarmati", a spus Walke, adaugand ca in tara a avut loc recent "o crestere exponentiala" a cazurilor, spitalizarilor si deceselor.Acesta a mai spus ca 30%-40% dintre cazurile de raspandire a Cobvid-19 sunt provocate de persoane fara simptome.Comentariile au avut loc dupa ce in Statele Unite au fost raportate miercuri 170.000 de cazuri noi de infectii cu noul coronavirus, potrivit datelor Johns Hopkins University. Numarul de cazuri zilnice este al doilea ca marime de pana acum.Pana miercuri au fost spitalizate 79.400 de persoane cu Covid-19 la nivel national, cel mai ridicat numar de pana acum.