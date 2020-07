Compania Moderna incepe a treia si ultima faza a testarii vaccinului impotriva COVID-19. Guvernul SUA dubleaza finantarea

Guvernul american s-a angajat astfel sa suplimenteze cu 472 de milioane de dolari suma de 483 de milioane deja anuntata, a anuntat compania Moderna. Conform acesteia, sporirea finantarii este justificata de faptul ca a decis sa efectueze un test clinic in faza a treia mult mai amplu decat a prevazut initial.Vaccinul sau experimental, care in prima faza a testarii clinice a creat anticorpi pentru toti cei 45 de voluntari, va incepe luni etapa testarii pe 30.000 de voluntari. Jumatate dintre acestia vor primi o doza de 100 de micrograme, iar ceilalti un placebo.Statele Unite este tara cea mai indoliata de pandemia COVID-19, cu peste 146.000 de decese pana in prezent si cu o crestere continua a noilor cazuri de infectare. Prin urmare, guvernul american investeste masiv pentru a gasi o solutie de imunizare a populatiei si a alocat deja 1,95 miliarde de dolari pentru a obtine 100 de milioane de doze dintr-un alt potential vaccin impotriva noului coronavirus, dezvoltat de alianta germano-americana Biontech-Pfizer.