Coronavirus: 127.021 de noi cazuri intr-o singura zi in SUA, un nou record pentru a treia zi consecutiv

Totodata, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.149 de decese provocate de COVID-19.Desi numarul mortilor nu a ajuns la nivelul atins in primavara, vineri a fost a patra zi consecutiv in care s-au inregistrat peste 1.000 de decese, ceea ce nu s-a mai intamplat din luna august.De la inceputul pandemiei de COVID-19, SUA a raportat vineri seara peste 236.000 de decese de la inceputul pandemiei si 9.7 de milioane de cazuri de contaminare.Pandemia a fost unul din subiectele confruntarii dintre Donald Trump si Joe Biden in timpul campaniei pentru scrutinul prezidential din 3 noiembrie al carui rezultat nu a fost inca anuntat.