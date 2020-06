Coronavirus: Mexic raporteaza un nou numar record al infectarilor, cu 5.662 de cazuri intr-o singura zi

Ziare.

Potrivit autoritatile sanitare mexicane, s-a inregistrat o crestere cu 3,5 % a cazurilor depistate in ultimele 24 de ore, in timp ce bilantul total al cazurilor confirmate cu COVID-19 a ajuns astfel la 165.455.Mexic este cea de-a treia tara de pe continentul american cu cele mai multe decese provocate de virusul SARS-CoV2, dupa Statele Unite si Brazilia , si ocupa locul al cincilea ca numar al contagierilor, dupa Statele Unite, Brazilia, Peru si Chile, conform statisticilor Organizatiei Panamericane a Sanatatii (OPS).Contagierile raportate in ultimele 24 de ore reprezinta cel mai mare numar atins intr-o singura zi, dupa cele 5.222 de cazuri pe care autoritatile sanitare mexicane le-au anuntat in data de 12 iunie.Cifra deceselor a crescut cu 667 de morti intr-o singura zi, o crestere de 3,4 % la suta, urcand bilantul total la 19.747 de decese. Cel mai mare numar de decese raportate intr-o singura zi era de 1.092 si fusese raportat in data de 3 iunie.Potrivit directorului de Epidemiologie al guvernului mexican, Jose Luis Alomia, in tara au fost realizate teste in total asupra a 453.481 de persoane, dintre care 228.248 au avut rezultat negativ. De asemenea, 59.778 de cazuri suspecte se afla in asteptarea rezultatelor de la laborator pentru a confirma sau a infirma prezenta noului coronavirus.Mexic a intrat intr-o noua etapa de normalizare la 1 iunie, iar saptamana aceasta 16 state federale mexicane au primit clasificarea de risc inalt (rosu), in timp ce alte 16 state se afla in situatie de risc mediu (galben), conform semaforului epidemiologic utilizat de autoritatile sanitare pentru reluarea activitatilor.