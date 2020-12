Coronavirus: SUA raporteaza un numar record de peste 100.000 de persoane spitalizate si peste 2.700 de decese in 24 de ore

"In prezent exista 100.226 de persoane diagnosticate cu COVID-19 si care sunt spitalizate in Statele Unite, fiind pentru prima data cand spitalizarile depasesc pragul de 100.000", au anuntat reprezentantii Covid Tracking Project intr-un mesaj publicat pe Twitter Totodata, in Statele Unite au fost raportate miercuri 2.731 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, ridicand bilantul total la 273.181 de decese de la inceputul pandemiei. De asemenea, autoritatile americane au anuntat 195.121 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 intr-o singura zi.Oficialii americani se tem ca situatia risca sa se agraveze si mai mult: in aceasta perioada, peste 150.000 de persoane sunt testate pozitiv cu COVID-19 in fiecare zi in Statele Unite. Specialistii prognozeaza o crestere a numarului de contaminari dupa Thanksgiving (Ziua Recunostintei), o sarbatoare americana marcata in mod traditional de deplasarile efectuate de milioane de persoane, care calatoresc pentru a fi alaturi de familiile lor.California a raportat peste 20.000 de cazuri noi de COVID-19 miercuri, devenind statul american care a inregistrat cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi de la declansarea pandemiei, potrivit Covid Tracking Project.