Un barbat acuzat ca a omorat o adolescenta de 15 ani, prins de politistii americani dupa 49 de ani de la crima

Barry Lee Whelpley, in varsta de 76 de ani, din Mounds View, Minnesota, a fost arestat pe 2 iunie pentru uciderea in 1972 a Julie Ann Hanson, o tanara de 15 ani rezidenta in Naperville, Illinois, potrivit Departamentului de Politie din Naperville, potrivit cnn.com Crima oribila a bantuit aceasta familie, aceasta comunitate si acest departament timp de 49 de ani", a declarat seful politiei Naperville, Robert Marshall."Ancheta a fost cu adevarat un efort de echipa care a durat zeci de ani si nu as putea fi mai mandru de determinarea si inventivitatea anchetatorilor nostri, atat din trecut, cat si din prezent, care nu au renuntat niciodata la Julie".La 8 iulie 1972, Hanson a imprumutat bicicleta fratelui ei pentru a merge la un meci de baseball si nu s-a intors niciodata acasa, a spus Marshall in timpul unei conferinte de presa. A fost raportata disparuta la politia din Naperville, iar corpul ei a fost descoperit mai tarziu in aceasi zi intr-un camp cu mai multe rani injunghiate.Criminalul nu a fost identificat. Dar dupa 49 de ani de investigatii continue, autoritatile au reusit sa dea de urma autorului crimei datorita progreselor tehnologice in ADN si analizelor genealogice genetice, a spus Marshall.Barbatul acuzat de crima cu premeditare are acum 72 de ani si tocmai a iesit la pensie.