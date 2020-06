Criza coronavirusului in SUA: Numar record de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore- 45.242 de noi contaminari

Ziare.

com

SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari.Universitatea Johns Hopkins a raportat, pentru acelasi interval, aproximativ 40.000 de cazuri noi.Noul varf vine dupa ce in mai multe state au fost descoperite focare importante si aici autoritatile au renuntat, momentan, la relaxarea masurilor.De la inceputul epidemiei, in Statele Unite au fost inregistrate peste 125.000 de decese asociate Covid-19.La nivel mondial, pana in prezent, de la finalul anului trecut cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan ( China ), au fost inregistrate peste 9,77 de milioane de contaminari si mai mult de 493.600 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.