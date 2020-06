Criza coronavirusului: Statele Unite depasesc pragul de doua milioane de contaminari. Bilantul mortilor a ajuns la 112.900

Pence: Manifestatiile antirasiste nu au crescut contaminarea

Covid-19 a ucis 112.900 de oameni in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume.La nivel national, bilantul zilnic al contaminarilor creste usor, dupa cinci saptamani de scadere, potrivit unei analize Reuters.O parte a acestei cresteri are drept cauza o crestere a numarului testelor, care a atins la 5 iunie un record, de 545.690 de teste intr-o singura zi, dar care a scazut de atunci, potrivit proiectului COVID-Tracking.Aceasta crestere recenta a numarului de cazuri poate avea legatura cu o ridicare a izolarii in tara.Manifestatiile in semn de protest fata de moartea lui George Floyd, la 25 mai, ar putea antrena o noua crestere a bilantului contaminarilor in saptamanile urmatoare, in contextul in care nu s-a respectat distantarea sociala.In iunie s-au inregistrat in medie 21.000 de contaminari zilnic, dupa ce in aprilie s-au inregistrat 30.000, iar in mai 23.000, potrivit unui bilant intocmit de Reuters.Pe de alta parte, vicepresedintele american Mike Pence considera ca nimic nu arata, in prezent, ca manifestatiile din ultimele doua saptamani impotriva rasismului si violentelor politiei din Statele Unite au cauzat o crestere a contaminarilor cu noul coronavirus, relateaza Reuters."Ceea ce va pot spune este ca, la ora actuala, nu constatam o crestere a cazurilor noi, la aproape doua saptamani de la organizarea primelor manifestatii", a declarat miercuri pentru Fox Business. vicepresedintele american."Multe persoane purtau masca si respectau distantarea sociala la manifestatii", a adaugat el.Consilierul casei Albe in boli infectioase Anthony Fauci isi exprima ingrijorarea, cu putin mai inainte la ABC News, fata de organizarea unor manifestatii in plina criza sanitara.