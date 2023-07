Cum au reusit caracatitele sa stabileasca strategia militarilor americani

Atunci cand soldatii americani au fost ucisi in Irak, in urma exploziei dispozitivelor artizanale, a fost numai greseala Departamentului Apararii si a reactiei greoaie pe care structura de comanda a armatei americane o are.

De prea putine ori soldatii au avut voie sa ia propriile lor decizii si de multe ori si-au pierdut viata pentru ca au asteptat "voie de la comandant".

Rafe Sagarin, biolog la Universitatea din Arizona, demonstreaza ca "doctrina Petraeus", denumita asa dupa generalul care a inventat-o, a fost inspirata din comportamentul... caracatitelor.

Practic, potrivit BBC, aceasta doctrina permite soldatilor americani aflati in teatrele de operatii sa comunice direct cu localnicii, in incercarea de a afla unde sunt taberele dusmanilor, si sa actioneze independent de centrul de comanda, daca situatia o impune.

Sagarin sustine ca doctrina Petraeus oglindeste perfect comportamentul unei caracatite. In ciuda sistemului central nervos extrem de organizat, multe din reactiile caracatitelor sunt descentralizate. Tentaculele sale reactioneaza individual, in functie de situatia de moment.

Astfel se poate explica si capacitatea de a se camufla, in functie de mediul inconjurator. Cam asa reactioneaza si soldatii, pentru a se proteja de pericolele razboiului.

Rafe Sagarin a scris o carte, intitulata "Cum pot secretele naturii sa ne ajute in lupta impotriva atacurilor teroriste" in care, dupa ce a colaborat ani de zile cu biologi, ecologisti, antropologi si experti in securitate nationala, biologul arata ca viziunea lui Petraeus a modificat profund strategia armatei americane.

Povestea neobisnuita a unui om de stiinta care a ajuns in fata Congresului explicand comportamentul caracatitelor a fost publicata, de altfel, de mai multe ziare americane.

Dupa ce a studiat comportamentul nevertebratelor marine, biologul s-a dus sa prezinte Congresului american strategia "Adapteaza-te sau mori!". Si, pana la urma, comenteaza BBC, care ar fi fost o modalitate mai buna de a testa teoria Darwiniana decat in fata Departamentului de Securitate Nationala?

Prima regula care a derivat din teoria sa, adaptata de generalul Petraeus, este necesitatea descentralizarii. Pana atunci, toate deciziile se luau la Pentagon, ajungand la soldatul de rand cu o intaziere ce putea ajunge si la cateva ore. Ulterior, a fost creat un centru de comanda "pentru urgente", care era abilitat sa ia decizii in ce priveste securitatea nationala.

