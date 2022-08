Cum reactioneaza oamenii cand un barbat cade pe sinele de metrou (Video)

Un barbat a cazut pe sinele de metrou din orasul american Philadelphia, insa in doar cateva secunde un alt barbat aflat pe peron a sarit sa-l scoata de acolo, ajutat de alti oameni.

In imaginile surprinse de camerele de la metrou se poate vedea cum un barbat cade pe sine, probabil din neatentie, parand ca are in mana un telefon mobil. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei locale 18:40, potrivit CBS News.

Atat cel cazut cat si cel care a sarit dupa el au primit ingrijiri medicale pentru rani care insa nu le-au pus in pericol viata.

De asemenea, alti oameni prezenti au ajutat la scoaterea celui cazut pe sine, iar femeile care erau de fata s-au speriat, una chiar luand-o la fuga.

