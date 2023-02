Cursa pentru presedintia SUA: Victorie zdrobitoare a lui Romney

Candidatul republican la nominalizarea la prezidentialele din SUA, Mitt Romney, a mai facut, marti, un pas in aceasta directie, castigand alegerile primare din trei state, Maryland, Washington D.C. si Wisconsin.

Rivalul sau la nominalizarea republicana, Rick Santorum, a jurat sa ramana in cursa si spera sa reintre in "carti" in urma alegerilor din Pennsylvania, statul pe care l-a reprezentat in Congres.

Fostul guvernator de Massachusetts, Romney, si-a sarbatorit tripla victorie in Milwaukee, in statul Wisconsin, in mijlocul sustinatorilor, informeaza Voice of America.

"Multumesc Wisconsin, Maryland si Washington D.C. Am castigat in toate! A fost cu adevarat o noapte fantastica. Am inregistrat o mare victorie in aceasta seara in campania noastra de a reface promisiunile Americii", a spus Romney.

Tripla victorie survine dupa ce Romney a fost sustinut public de voci republicane importante, care au decis sa se uneasca in jurul campaniei sale de a-l invinge pe presedintele Barack Obama in alegerile din noiembrie.

Cel mai recent sondaj de opinie arata ca Obama are un avantaj de doar patru puncte in fata lui Romney - 49 versus 45%.

Romney a strans pana acum peste 600 de delegati, adica peste jumatate din numarul necesra pentru a fi nominalizat la prezidentiale. Santorum are sub 300.

A.I.

