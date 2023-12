"Cyber Storm III": SUA isi testeaza retelele de calculatoare

SUA simuleaza incepand de marti un atac cibernetic asupra retelelor de calculatoare guvernamentale si private.

Sapte departamente guvernamentale, printre care si Pentagonul, impreuna cu 60 de firme private in domeniu si alti 12 parteneri internationali participa la un exercitiu de simulare al unui atac cibernetic, precizeaza publicatia online Physorg.

Atacul este simulat in toate retelele guvernamentale, fiind un exercitiu bienal, organizat de Departamentul de Securitate Interna a SUA, testarea realizandu-se cu specialistii de la National Cybersecurity and Communications Integration Center-NCCIC, de la Washington.

Exercitiul consta in injectarea in retelele de calculatoare a unor programe malware reale si va dura trei zile conform declaratiilor directorului Brett Lambo, de la NCCIC, testandu-se astfel vulnerabilitatile sistemelor informatice, la asemenea atacuri.

Programele de tip Malware ("sotfware malitios") sunt tipuri de software proiectate intentionat pentru deteriorarea unui computer sau a unei retele de calculatoare, fiind forme ostile de atac cibernetic.

Exercitiul organizat de americani urmareste si reactia utilizatorilor in cazul unui atac informatic neprevazut, testand astfel si metodele de combatere unor astfel de situatii neprevazute, mai ales ca in ultimul timp se constata o excaladare a atacurilor informatice asupra unor retele de comunicatii prin satelit, si a calculatoarelor folosite in diferite sectoare de cercetare sensibile.