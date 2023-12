Degradarea incredibila a Americii: de la dezumanizarea maselor la alienare sociala

Bogatii sunt sus, saracii tot mai jos. Unii traiesc pe picior mare facand bani cu gramada, altii stau in fata televizorului, neglijandu-si, in acelasi timp, copiii. Asa arata America astazi. Decaderea este atat economica, dar mai ales morala.

Cunoscutii politologii americani Joseph Braml si Charles Murray arunca o privire asupra problemelor din SUA si descriu, din unghiuri diferite, dimensiunea distrugerii ireversibile a societatii americane.

Teza avansata in noua carte a lui Charles Murray, "Coming Apart", este clara. Autorul sustine ca America de astazi, parca mai mult decat oricand, se transforma pe zi ce trece intr-o tara fragmentata, extrem de divizata social, noteaza Deutsche Welle.

Etajul superior este ocupat de o elita care predica moralismul, care nu fumeaza, nu bea, se mentine intr-o forma fizica buna, mergand la sala si apeland la metode alternative de ingrijire, isi hraneste copiii in cel mai sanatos mod cu putinta, munceste mult si castiga la fel de multi bani.

La etajul inferior se gasesc cei care au servicii ce implica forta munca grea, isi petrec 35 de ore pe saptamana in fata televizorului, sufera de obezitate si isi neglijeaza copiii.

Problema Americii, conform lui Murray, nu consta in diviziunea sociala extrema, nici in existenta unei clase de elita. Problema sta, mai curand, in faptul ca acestei elite nu-i pasa de cum traiesc americanii de la etajul inferior al societatii.

La inceputul anilor '60, o vila luxoasa costa aproape dublu fata de o casa obisnuita, iar cel mai scump model de Cadillac valora in jur de 47.000 dolari, la cursul de azi al dolarului.

Lucratorul de atunci nu putea visa la o vila sau un Cadillac, insa diferentele intre clasele sociale nu erau atat de evidente. Un muncitor putea sustine, cu salariul sau, o familie cu doi sau trei copii. Salariul sefului sau, pe atunci, era de 20 de ori mai mare decat al angajatului, si nu de 400 ori mai mare, cum este in prezent.

Alienare si singuratate

Astazi, diferentele sociale dintre oameni sunt astronomice, un relativ echilibru social fiind aproape invizibil, indiferent de conjunctura, deoarece declinul moral precede de fapt declinul economic.

O ingrozitoare subminare a valorilor a patruns in societate, crede Murray. Virtutile stramosilor, precum munca, cinstea, credinta, compasiunea si loialiatea fata de familie si aproape, par ca dispar, fiind date uitarii.

Tot mai multi copii cresc fara unul dintre parinti sau fara asistenta sociala. Infractionalitatea creste in mod ingrijorator in anumite regiuni, numarul somerilor, de asemenea. Comunitatile se degradeaza pe zi ce trece, cei singuri devin din ce in ce mai multi, alienarea sociala se intareste, tot mai multi oameni uitand de religie si traditionalele virtuti religioase.

Odata cu regresul fortei de munca, asistam si la o decadere a moralitatii.

Remediul, pe care Murray il propune pentru aceasta involutie degradanta, este "The Great Awakening" (Marea Trezire), o intoarcere la moralitate si spiritualitate, intoarcerea catre valorile demult uitate, catre actele de caritate care, candva, constituiau bazele societatii americane.

Insa nu se stie daca aceasta trezire va fi de-ajuns.

Faimosul politolog Joseph Braml priveste problema degradarii Americii dintr-un alt unghi. "American patient", acesta este titlul ales de el pentru o analiza asupra situatiei disperate din tara.

America este bolnava, are nevoie urgenta de ajutor. Mai mult, ea este amenintata de colaps, spune autorul, dar cine este medicul care poate vindeca acest pacient?

Acesta ar putea fi politica, dar si aceasta, din mai multe cauze, este paralizata. Politica americana a dat prea multa libertate pietelor, permitand diverselor grupuri sa-si impuna influenta si sa-si satisfaca interesele. Astfel s-a ajuns intr-o situatie economica imposibila.

In ultimii 30 ani, America a trait cu mult peste posibilitatile ei. Ea are o sansa sa gaseasca iesirea din criza, dar calea trebuie urmata cu strictete.

Pentru a rezolva problema ar trebui sapat adanc in rana. Atunci cand boala este diagnosticata cu acuratete si la timp, leacul ar putea fi gasit la fel de repede, spune Braml.

Tocmai impotriva dezechilibrelor, blocajelor mentale ale societatii si paraliziei economice, el propune Americii mai multa industrie si mai putin petrol. Cu alte cuvinte: SUA sa se concentreze pe dezvoltarea economica interna, extinderea productiei industriale, in paralel cu reducerea costurilor pentru combustibil.

Economia Americii este amenintata de un colaps total, spune Braml si aminteste ca, daca se va ajunge acolo, acesta poate avea consecinte imprevizibile pentru Europa, nu numai pentru SUA.

Braml descrie America ca o tara care, pe de o parte, sufera de un deficit grav al fortei de munca calificate, iar, de cealalta parte, somajul creste, saracia la fel. Astfel, America se misca intr-un cerc vicios.

Unul dintre cele mai importante motoare de crestere economica pentru SUA este consumul intern, dar acesta este in scadere din cauza saracirii unei parti tot mai mari a populatiei. Nu exista un consum normal. Cresterea economica este insuficienta. Daca ea ar fi fost in limite normale, intr-o oarecare masura, s-ar reduce numarul saracilor americani. Cresterea economica minuscula, din pacate, multiplica numarul saracilor.