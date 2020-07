Directori din cel putin 11 companii farmaceutice au castigat peste 1 miliard de dolari in cursa pentru un vaccin impotriva noului coronavirus. Unul dintre ei este roman si conduce o mica companie

Pe 26 iunie, Vaxart, o mica firma din San Francisco, a facut un anunt surpriza: un vaccin contra coronavirusului la care lucreaza a fost selectata de guvernul SUA pentru a face parte din Operatiunea Warp Speed, initiativa federala de dezvoltare rapida a medicamentelor pentru combaterea Covid-19.Actiunile Vaxart au crescut. Directorii companiei, care cu cateva saptamani mai inainte primisera optiuni de actiuni in valoare de cateva milioane de dolari, au vazut cum valoarea acestora a crescut de sase ori. Si un fond de hedging care detine o participatie la companie a obtinut instantaneu un profit de peste 200 de milioane de dolari.Cursa pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus este in desfasurare, iar unele companii si investitori pariaza ca castigatorii vor obtine profituri mari din vanzarea a sute de milioane - sau chiar miliarde - de doze catre oamenii disperati.In intreaga industrie farmaceutica si medicala, directorii si membrii consiliilor de administratie profita de aceasta dinamica.Acestia realizeaza castiguri de milioane de dolari dupa anuntarea unor evolutii pozitive, inclusiv obtinerea de sprijin guvernamental in eforturile lor de a lupta impotriva Covid-19. Dupa astfel de anunturi, persoane din interiorul a cel putin 11 companii - cele mai multe firme mici ale caror castiguri se bazeaza adesea pe succesul sau esecul unui singur medicament - au vandut actiuni in valoare de peste 1 miliard de dolari incepand din luna martie, potrivit datelor oferite pentru The New York Times de furnizorul de date Equilar.In unele cazuri, persoanele respective primesc beneficii deja programate sau din tranzactii automate cu actiuni. Dar, in alte situatii, oficiali de rang inalt par sa profite de oportunitatile aparute pentru a marca profiturile in timp ce preturile actiunilor companiilor lor sunt ridicate. Si unele companii au atribuit optiuni de actiuni directorilor cu putin timp inainte de anuntarea progreselor realizate in dezvoltarea vaccinurilor.Castigurile bruste subliniaza stimulentele financiare mari oferite oficialilor companiilor pentru a obtine rezultate pozitive legate de vaccinurile si tratamentele impotriva coronavirusului, chiar daca medicamentele ar putea sa nu apara niciodata pe piata.Unele companii atrag atentia autoritatilor guvernamentale privind folosirea asocierii lor cu Operatiunea Warp Speed ca mijloc de marketing.De exemplu, titlul comunicatului de presa al lui Vaxart a fost: "Vaccinul Vaxart-Covid-19 selectat pentru programul Operation Warp Speed al guvernului american". Dar realitatea este mai complexa.Vaccinul candidat al Vaxart a fost inclus intr-un studiu clinic organizat de o agentie federala in colaborare cu Operation Warp Speed. Dar Vaxart nu se numara printre companiile selectate pentru a primi sprijin financiar semnificativ prin intermediul Operation Warp Speed pentru a produce sute de milioane de doze de vaccin."Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane al SUA a incheiat acorduri de finantare cu anumiti producatori de vaccinuri si negociem cu altii. Nu este cazul cu Vaxart ", a declarat Michael R. Caputo, secretarul adjunct al departamentului pentru afaceri publice."Vaccinul candidat al Vaxart a fost selectat pentru a participa la studiile preliminare ale guvernului Statelor Unite pentru a determina zonele potentiale pentru un posibil parteneriat si sprijin din partea Operation Warp Speed. In acest moment, aceste studii sunt in desfasurare si nu au fost facute masuratori. "Unii oficiali ai Departamentului pentru Sanatate si Servicii Umane sunt ingrijorati ca aceste companii, inclusiv Vaxart, incearca sa-si umfle preturile actiunilor, exagerand rolurile lor in Operation Warp Speed (OWS), a spus un oficial al administratiei Trump. Departamentul a transmis aceste preocupari Comisiei pentru bursa si valori mobiliare (SEC), a spus oficialul.Nu este clar daca SEC analizeaza problema. Purtatorul de cuvant al SEC a refuzat sa comenteze."Vaxart respecta liniile directoare si politicile de guvernanta corporativa si ia decizii in conformitate cu interesele cele mai bune ale companiei si ale actionarilor", a declarat vineri Andrei Floroiu, directorul general al Vaxart, intr-un comunicat. Referindu-se la Operation Warp Speed, el a adaugat: "Credem ca vaccinul impotriva lui Covid-19 al Vaxart este cel mai interesant din OWS pentru ca este singurul vaccin oral (o pastila) din OWS. "Tranzactiile cu actiuni la momentul oportun sunt in general legale. Insa investitorii si expertii in guvernanta corporativa spun ca pot crea impresia ca directorii profita de informatiile obtinute din interior si ar putea eroda increderea publicului in industria farmaceutica atunci cand atentia publica este indreptata catre aceste companii pentru remedii impotriva Covid-19."Nu este corect ca directorii companiilor de medicamente sa obtina profituri pe timp de criza", a spus Ben Wakana, directorul general al organizatiei non-profit Patients for Affordable Drugs.Directorii a numeroase companii au obtinut profituri de sapte sau opt cifre, datorita muncii lor privind vaccinurile si tratamentele coronavirus.Actiunile Regeneron, o companie de biotehnologie din Tarrytown, N.Y., au urcat aproape 80% de la inceputul lunii februarie, cand a anuntat o colaborare cu Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane, in vederea dezvoltarii unui tratament pentru Covid-19.Ulterior, directori si membri ai consiliului de administratie au vandut actiuni de aproape 700 de milioane de dolari. Directorul general, Leonard Schleifer, a vandut in luna mai 178 de milioane de actiuni intr-o singura zi.Alexandra Bowie, o purtatoare de cuvant a Regeneron, a declarat ca majoritatea acestor vanzari au fost programate in avans prin programe care vand automat actiunile directorilor daca actiunile ating un anumit pret.Compania americana de biotehnologie Moderna, din Cambridge, Mass., care nu a adus niciodata un produs pe piata, a anuntat la sfarsitul lunii ianuarie ca lucreaza la un vaccin pentru coronavirus.Acesta a publicat o serie de comunicate de presa care au salutat progresul vaccinului, iar actiunile sale s-au triplat, oferind companiei o valoare de piata de aproape 30 de miliarde de dolari.Angajati ai Moderna au vandut aproximativ 248 de milioane de actiuni de la anuntul din ianuarie, majoritatea dupa ce compania a fost selectata in aprilie pentru a primi finantare federala pentru sustinerea eforturilor sale de vaccin.In timp ce unele dintre aceste vanzari erau programate in avans, altele au avut loc spontan.Flagship Ventures, un fond de investitii condus de fondatorul si presedintele companiei, Noubar Afeyan, a vandut peste 68 de milioane de actiuni Moderna in 21 mai. Aceste tranzactii nu au fost programate in avans, potrivit datelor oficiale.Directorii si membrii consiliului de administratie de la Luminex, Quidel si Emergent BioSolutions au vandut actiuni in valoare cumulata de 85 de milioane de dolari, dupa ce au anuntat ca lucreaza la vaccinuri, tratamente sau solutii de testare.La alte companii, directorii si membrii consiliului de administratie au primit optiuni de actiuni cu putin timp inainte ca firmele sa anunte o informatie pozitiva, care a ridicat valoarea acestor optiuni.Novavax, un producator de medicamente din Gaithersburg, Md., a inceput sa lucreze la un vaccin la inceputul acestui an. In aceasta primavara, compania a raportat rezultate promitatoare ale testelor preliminare si un acord de 1,6 miliarde de dolari cu administratia Trump.In aprilie, cu actiunile sale aflate la sub 24 de dolari, Novavax a alocat prime in actiuni tuturor angajatilor sai "in recunoasterea muncii extraordinare a angajatilor nostri de a implementa un nou program de vaccin." Patru directori de rang inalt, inclusiv directorul general Stanley Erck, au primit optiuni de actiuni care valorau mai putin de 20 de milioane de dolari la acea vreme.De atunci, actiunile Novavax s-au ridicat la peste 130 de dolari pe actiune. Cel putin pe hartie, optiunile de actiuni ale celor patru directori sunt in valoare de peste 100 de milioane de dolari.Alti doi producatori de medicamente, Translate Bio si Inovio, au alocat optiuni pentru actiuni directorilor si membrilor consiliului de administratie cu putin timp inainte de a anunta progrese cu privire la vaccinurile lor pentru coronavirus care au urcat preturile actiunilor. Reprezentantii companiilor au spus ca optiunile sunt programate periodic.La Vaxart s-au castigat insa cei mai multi bani.La inceputul anului, actiunile Vaxar erau in jur de 35 de centi. Apoi, la sfarsitul lunii ianuarie, Vaxart a inceput sa lucreze la un vaccin cu administrare orala pentru noul coronavirus, iar actiunile sale au inceput sa creasca.Cel mai mare actionar al lui Vaxart este un fond de hedging din New York, Armistice Capital, care a achizitionat anul trecut aproape doua treimi din actiunile companiei. Doi directori de Armistice, inclusiv fondatorul fondului speculativ, Steven Boyd, s-au alaturat consiliului de administratie al Vaxart. Fondul de hedging a cumparat, de asemenea, drepturi, cunoscute sub denumirea de certificate, pentru a cumpara alte 21 de milioane de actiuni Vaxart la un moment dat, cu cel putin 30 de centi fiecare.Vaxart nu a adus niciodata pe piata un vaccin. Are doar 15 angajati. Insa, in primavara, Vaxart a anuntat date preliminare pozitive pentru vaccinul sau, impreuna cu un parteneriat cu o companie care ar putea sa-l produca. La sfarsitul lunii aprilie, investitorii percepand potentialul pentru profituri mari, actiunile companiei au atins 3,66 dolari - o crestere de zece ori fata de nivelul din ianuarie.Pe 8 iunie, Vaxart a modificat conditiile acordului sau de garantii cu Armistice, facand mai usor pentru fondul de hedging sa achizitioneze rapid cele 21 de milioane de actiuni, mai degraba decat sa trebuiasca sa cumpere si sa vanda in loturi mai mici.O saptamana mai tarziu, Vaxart a anuntat ca directorul sau general s-a retras din functie, desi va ramane presedinte. Noul diretor general, Andrei Floroiu, a lucrat anterior cu Boyd, fondatorul Armistice, la fondul de hedging si la firma de consultanta McKinsey.Pe 25 iunie, Vaxart a anuntat ca a semnat o scrisoare de intentie cu o alta companie care ar putea ajuta-o sa produca in masa un vaccin coronavirus. Actiunile lui Vaxart aproape ca s-au dublat in acea zi. A doua zi, Vaxart a emis comunicatul de presa potrivit caruia compania a fost selectata pentru Operation Warp Speed. Actiunile sale s-au dublat instantaneu, la un moment dat atingand 14 dolari, cel mai inalt nivel din ani."Suntem foarte incantati sa fim una dintre putinele companii selectate de Operation Warp Speed si ca vaccinul nostru este singurul vaccin oral care este evaluat", a spus Floroiu.Armistice a profitat de cresterea exponentiala a actiunilor - la acel moment, cu peste 3.600% incepand din ianuarie.Pe 26 iunie, vineri si luni urmatoare, fondul de hedging si-a exercitat certificatele pentru a cumpara aproape 21 de milioane de actiuni Vaxart fie pentru 30 de centi pe unitate, fie pentru 1,10 dolari - achizitii pe care nu ar fi fost in masura sa le faca la fel de rapid, daca acordul sau cu Vaxart nu ar fi fost modificat cu cateva saptamani mai devreme.Apoi, Armistice a vandut imediat actiunile la preturi de la 6,58 12,89 dolari pe unitate, potrivit datelor declarate. Profiturile fondului speculativ au fost imense: peste 197 de milioane de dolari."Se pare ca s-ar putea ca certificatele sa fi fost reconfigurate intr-un moment in care stiau ca va veni o veste buna", a spus Robert Daines, un profesor la Stanford Law School, care este expert in guvernanta corporativa. "Aceasta a fost o schimbare valoroasa, facuta la momentul potrivit, inainte de cresterea pretului actiunilor companiei".In acelasi timp, fondul de hedging a vandut, de asemenea, unele dintre actiunile Vaxart pe care le cumparase anterior, inregistrand profituri suplimentare de zeci de milioane de dolari.Pana pe 29 iunie, Armistice a vandut aproape toate actiunile sale Vaxart.Boyd si Armistice au refuzat sa comenteze.Floroiu a spus ca modificarea acordului cu Armistice "a fost in beneficiul Vaxart si al actionarilor sai" si a ajutat compania sa stranga bani pentru a lucra la vaccinul Covid-19.El si alti membri ai consiliului de administratie al Vaxart au fost, de asemenea, bine pozitionati pentru a obtine profituri personale mari. Cand a devenit director executiv la jumatatea lunii iunie, Floroiu a primit optiuni de actiuni in valoare de aproximativ 4,3 milioane de dolari. O luna mai tarziu, acele optiuni valorau peste 28 de milioane de dolari.In mod normal, atunci cand companiile emit optiuni de actiuni catre directori, optiunile nu pot fi exercitate timp de luni sau ani de zile. Din cauza conditiilor neobisnuite si a cresterii pretului actiunilor Vaxart, cea mai mare parte a optiunilor detinute de Floroiu pot fi incasate acum.Membrii consiliului de administratie al Vaxart au primit, de asemenea, alocari mari de optiuni de actiuni, care le ofera dreptul de a cumpara actiuni ale companiei la preturi cu mult sub nivelul la care sunt tranzactionate in prezent. Cu cat pretul actiunilor este mai mare, cu atat profiturile sunt mai mari.