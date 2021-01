Doar trei milioane de americani, vaccinati impotriva COVID-19 pana la 1 ianuarie. Cifra este mult sub obiectivul autoritatilor, de 20 de milioane de persoane

Peste 10.000 de oameni au murit in SUA in ultimele trei zile ale anului 2020, aducand bilantul aproape de 350.000.In ciuda sperantelor ca vaccinurile vor putea opri raspandirea coronavirusului si reduce rata deceselor, scrie The Guardian, distribuirea dozelor in Statele Unite a fost descrisa drept "haotica".In ajunul Craciunului, dr. Moncef Slaoui, consilier principal al programului guvernamental de vaccinare, a declarat jurnalistilor ca obiectivul de a imuniza 20 de milioane de persoane pana la finalul anului "probabil ca nu va fi atins".Statele Unite au ca obiectiv sa imunizeze 100 de milioane de persoane inainte de finalul primului trimestru din 2021 si alte 100 de milioane inainte de sfarsitul celui de-al doilea trimestru.Doua vaccinuri, cele dezvoltate de Pfizer/ BioNTech si Moderna, au fost aprobate pana acum pentru distribuire de autoritatile sanitare in SUA, care au inceput campania de vaccinare pe 14 decembrie.