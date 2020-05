Doua masini de politie au intrat in multime la o manifestatie de la New York (Video)

Here is the overhead... pic.twitter.com/US6Qqhkz3O - Rob Bennett @ 🏡 (@rob_bennett) May 31, 2020

Scena a fost surprinsa in doua inregistrari video, sambata, din doua unghiuri diferite.Imaginile surprind un prim vehicul de politie care pare blocat in mijlocul drumului, huiduit si in care se arunca cu obiecte.Politistii de la bord incearca sa ii determine pe manifestanti sa se dea inapoi.Cateva momente mai tarziu, o a doua masina de politie soseste la fata locului si se opreste in dreapta primeia, dupa care accelereaza, cu sirena urland, catre multime.Primarul New Yorkului a luat cuvantul, pentru a-i apara pe politisti."Eu nu-i vor invinovati pe politistii care incercau sa faca fata unei situatii absolut imposibile", a declarat Bill de Blasio."In primul rand oameni care veneau catre aceasta masina de politie sunt cei care au facut o alegere proasta si care au creat o situatie de nesustinut. As fi preferat ca ofiterii sa gaseasca alta abordare, insa sa incepem cu inceputul. Manifestantii din aceasta inregistrare video au actionat prost inconjurand masina politiei. Punct", a mai declarat edilul.O ancheta cu privire la acest incident este in curs, potrivit CNN.