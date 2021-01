Doua parlamentare americane s-au contaminat cu COVID-19 dupa violentele de la Capitoliu

I just received a positive COVID-19 test result after being locked down in a secured room at the Capitol where several Republicans not only cruelly refused to wear a mask but recklessly mocked colleagues and staff who offered them one.https://t.co/wVmgroKsdf - Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) January 12, 2021

I want to update everyone. While I feel ok, on my doctor's advice I'm on my way to a local hospital for monoclonal antibody treatment.



I thank you for the outpouring of supportive messages.

The love you've sent has been overwhelming.



Please, wear a mask and social distance. https://t.co/TAK9Nf7lvN - Rep. Bonnie Watson Coleman (@RepBonnie) January 11, 2021

Reprezentanta democrata Pramila Jayapal a explicat pe Twitter ca a facut un test, dupa ce a ramas inchisa intr-o sala securizata cu alti deputati, si a aflat ca este pozitiva."Multi republicani continua sa refuze sa ia masuri de precautie minime impotriva COVID-19 si sa poarte o simpla masca intr-o sala suprapopulata in plina pandemie, ceea ce a provocat o super-raspandire pe langa un atac terorist intern", a adaugat aleasa democrata, care s-a autoizolat."Timpul petrecut in sala a durat mai multe ore si mai multi republicani nu numai ca au refuzat sa poarte masca, dar si-au ridiculizat in plus colegii si personalul care le-a oferit-o", a continuat ea, adaugand ca acesti deputati au dat dovada - in opinia sa - de "stupiditate egoista" si ca ei nu ar mai trebui sa revina in Congres.Cu cateva ore inainte, o alta reprezentanta democrata, Bonnie Watson Coleman, anuntase ca a fost infectata cu SARS-CoV-2. "Ea crede ca a fost expusa in timpul securizarii cladirii Capitoliului in urma tulburarilor insurectionale" miercurea trecuta, conform unui comunicat difuzat de biroul sau.Medicul Congresului, Brian Monahan, i-a avertizat in weekend pe alesi ca este posibil sa fi fost expusi la virus in timp ce se adaposteau de violente.Un reprezentant republican, Jake LaTurner, a anuntat un rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus miercuri seara, imediat dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care voiau sa impiedice validarea victoriei presedintelui ales Joe Biden SUA este tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19, cu peste 375.000 de decese.