Dr. Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, avertizeaza asupra riscului ca USA sa ajunga la 100.000 de cazuri de COVID-19, pe zi.

"In mod clar, acum nu tinem lucrurile sub control", a marturisit el, avertizand ca nu suficient de multi americani poarta masti si respecta distantarea fizica.In timpul audierii, Fauci a mai pus ca aproximativ jumatate dintre toate cazurile noi provin din cele patru state cel mai lovite in prezent: Florida, Arizona, Texas si California.Guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, a anuntat ca a extins numarul americanilor obligati sa se auto-carantineze timp de 14 zile, daca viziteaza statul New York.Astfel, se ajunge ca, potrivit unei analize a USA Today, 48% dintre rezidentii americani sa fie afectati de noile masuri.16 state sunt acum in aceasta situatie.Statelor Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Texas si Utah li s-au adaugat alte opt state: California, Georgia , Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada si Tennessee.Marti, cazurile au sarit de 40.000, in SUA, pentru a patra oara in ultimele cinci zile.Cresterea -deosebit de mare in statele din sudul si din vestul SUA- a obligat cel putin 16 state sa intrerupa, sau sa amane planurile de redeschidere, anunta CNN.Pentru unele state, noile masuri vin la mai bine de o luna dupa ce au inceput sa-si redeschida economiile.Dr. Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, a criticat statele pentru ca au "sarit peste" reperele necesare redeschiderii si a spus ca, in consecinta, cazurile vor creste."Nu pot face o predictie exacta, dar va fi foarte deranjant, va garantez asta", i-a spus Fauci senatorului Elizabeth Warren."Pentru ca atunci cand ai un focar intr-o parte a tarii, chiar daca alte parti ale tarii merg mai bine, tot sunt vulnerabile.""Nu putem sa ne concentram doar asupra acelor zone in care numarul de cazuri este in crestere. Punem toata tara in pericol", a adaugat el.Dr. Fauci a cerut, de asemenea, guvernului american sa produca masti faciale pe care sa le distribuie gratuit tuturor americanilor si a condamnat "fenomenul totul sau nimic" al unor persoane care au ignorat complet masurile de distantare fizica.Robert Redfield, directorul Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC), care a vorbit si el marti, in fata Senatului american- le-a spus parlamentarilor ca in 12 state numarul cazurilor care au necesitat internare a crescut, iar Arizona a inregistrat si o crestere a mortalitatii."Este esential sa ne asumam cu totii responsabilitatea personala de a incetini transmiterea Covid-19, utilizand mastile", a spus dr. Redfield."Boala ne afecteaza pe toti si numai impreuna o putem opri".Inainte de inceperea audierii, senatorul republican Lamar Alexander, care conduce comitetul, a facut apel la presedintele Donald Trump sa poarte masca, act pe care Trump inca nu l-a facut la vreun eveniment public."Din pacate, aceasta simpla practica de salvare a vietii a devenit parte a dezbaterii politice", a spus aliatul domnului Trump."Daca sunteti pentru Trump nu purtati o masca, daca sunteti impotriva lui Trump, purtati masca" a continuat el, continuand sa sugereze ca presedintele "poarta ocazional masca"."Presedintele are o multime de admiratori care ii urmeaza exemplul", a spus el.Luni, dr. Anne Schuchat, director adjunct principal al CDC, a avertizat ca SUA a permis virusului sa se raspandeasca mult mai larg si mai rapid."Nu ne aflam in situatia din Noua Zeelanda , sau Singapore , sau Coreea , unde un nou caz este identificat rapid si toate contactele sunt depistate, persoanele bolnave sunt izolate, persoanele expuse sunt in carantina si lucrurile pot fi tinute sub control. Avem prea mult virus, peste tot in tara, iar asta este foarte descurajant " a spus dr. Schuchat, intr-un interviu in Jurnalul Asociatiei Medicale Americane.SUA au inregistrat marti 2.682.897 de cazuri confirmate de coronavirus, potrivit Johns Hopkins University, si are un numar total de 129.544 de decese."Acesta este doar inceputul", a adaugat dr. Schuchat."Cei mai multi si-au spus 'Hei este vara'. Totul va fi bine. Am trecut peste asta.' Nu, nu am trecut peste asta si mai e mult pana vom trece. Avem o multime de motive de ingrijorare, mai ales in ultima saptamana.", a mai spus dr. Schuchat.Dr. Fauci a avertizat ca SUA este "putin probabil" sa dezvolte imunitate la coronavirus, chiar si dupa ce un vaccin va fi disponibil -ceea ce el crede ca mai devreme de inceputul lui 2021 nu va fi posibil.Un potential vaccin ar fi eficient doar partial, din cauza numarului are de americani care ar refuza sa il faca."Exista un sentiment general anti-stiinta, anti-autoritate si anti-vaccin, in randul americanilor, intr-un procent alarmant de mare.", a spus Fauci, facand apel la mai multa educatie pentru a promova increderea in vaccinuri.