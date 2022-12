Eleva arestata in SUA: "Am un plan pentru a omori oamenii din scoala mea"

Autoritatile americane din Maricopa (Arizona) au anuntat ca trei pistoale au fost gasite in casa elevei arestate joi, dupa ce a amenintat ca se omoara dupa ce isi ucide cativa colegi.

Sergentul Brandon Jones din Maricopa a anuntat ca fata, in varsta de 16 ani, este eleva si asistenta la Scoala Red Mountain din localitate, relateaza ABC News.

In urma cu cateva zile, fata si-a intrebat parintii unde tin armele, fapt ce l-a alarmat pe tata, care a montat piedici armelor.

Joe Arpaio, seriful din Maricopa, a precizat ca totul a pornit de la niste amenintari postate de tanara pe YouTube, in urma cu cateva zile. Fata a ales sa-si difuzeze mesajul de amenintare pe un canal creat de comunitatea transexualilor din Toronto (Canada).

Unul dintre proprietarii canalului YouTube a anuntat politia din Toronto, care a alertat, la randul sau, autoritatile americane. Ancheta a fost declansata miercuri, iar joi, tanara a fost retinuta.

Ads

"Am un plan pentru a omori oamenii din scoala mea. Lucrez ca asistent la scoala mea, acesta fiind motivul pentru care nimeni nu va afla ce am de gand sa fac", spune fata, in mesajul video postat pe Internet.

Seriful Jones a mai spus ca a gasit in casa tinerei trei arme semi-automate: una de calibru 40, un revolver 357 si un alt revolver, de calibru 22. Planul fetei era sa puna o bomba in scoala si apoi sa ucida tot ce-i iese in cale. In timpul anchetei, tanara a dezvaluit ca ideea i-a venit in urma tragediei din Connecticut de saptamana trecuta.

27 de persoane au fost ucise vinerea trecuta, la o scoala primara din Connecticut, 20 dintre victime fiind copii de 6-7 ani. Autorului atacului, Adam Lanza, in varsta de 20 de ani, crescuse in suburbii, iar parintii sai erau divortati. Acesta locuia cu mama sa intr-o casa evaluata la peste 1,5 milioane de dolari. La sfarsitul masacrului, Adam Lanza s-a sinucis, nu inainte de a-si impusca si propria-i mama. Presa scrie despre acesta ca era un geniu neinteles.

Masacrul de la scoala din Connecticut a declansat un nou val de dezbateri privind dreptul la detinerea de arme. In apelul sau catre populatie, presedintele Barack Obama a spus ca trebuie facut totul ca astfel de tragedii sa nu se mai intample.

Problema detinerii de arme, care a reizbucnit in urma acestei noi tragedii, este unul dintre principalele puncte de disputa intre republicani si democrati. Daca fiecare american ar detine o arma, niciun fel de tragedie nu s-ar intampla, sustin aparatorii acestui drept. Ce-i drept, in acest caz, copiii, victimele masacrului, nu puteau detine arme prin definitie.

Ads