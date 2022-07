Epidemie de listeria in SUA: 23 de morti

SUA se confrunta cu cel mai grav focar de listeria din ultimii 25 de ani, cauzat de consumul de pepeni galbeni, care pana acum a omorat cel putin 23 de oameni si a imbolnavit alti 93, au anuntat, miercuri, reprezentanti ai autoritatilor sanitare americane.

Potrivit Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, in ultima perioada au mai fost confirmate inca cinci decese, astfel ca numarul mortilor este in crestere fata de precedentul bilant, anuntat pe 3 octombrie, si care indica 18 decese, informeaza USA Today in editia de joi.

Reprezentantii sanitari au avertizat ca focarul de infectie, care s-a raspandit deja in 25 de state federale americane, risca sa se agraveze atat din cauza perioadei mici de intubatie a bacilului Listeria, cuprinsa intre una si trei saptamani, cat si a faptului ca, in ciuda repetatelor avertismente emise pana acum, pepenii galbeni nu au fost scosi nici pana acum de pe piata.

Cum primele infectii cu Listeria au fost semnalate la sfarsitul lunii iulie, iar persoanele care consuma alimente contaminate cu bacteria Listeria monocytogenes pot prezenta simptome dupa doua luni, CDC se asteapta ca intoxicatia alimentara sa dureze pana in luna noiembrie.

Statele in care listeria a cauzat moartea sunt Louisiana, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska, New Mexico, New York, Oklahoma, Texas, Wyoming si Colorado, ultimul stat fiind totodata si sursa intoxicatiei alimentare, cauzate de pepenii galbeni cultivati la exploatarea agricola Jensen Farms din Granada.

Listerioza este o infectie bacteriana care poate provoca meningite sau septicemii. Cea mai grava intoxicatie alimentara inregistrata in Statele Unite a avut loc in 1990, cand noua persoane au murit in urma intoxicarii cu salmonela.

