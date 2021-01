FBI avertizeaza cu privire la riscul unor insurectii armate in SUA inaintea investirii lui Biden. Trump aproba starea de urgenta la Washington

Acest avertisment FBI alimenteaza temeri cu privire la faptul ca violentele care au avut loc miercuri la Capitoliu, la Washington , se pot repeta in intreaga tara.FBI nu a facut un anunt oficial in acest sens, insa oficiali din cadrul agentiei au facut declaratii sub protectia anonimatului mai multor publicatii americane.Biroul Federal de Investigatii (FBI) evoca riscul unor "revolte" in cazul in care Donald Trump ar fi destituit, fie prin invocarea celui de-al 25-lea Amendament al Constitutiei americane, fie printr-un vot in Congres inaintea investirii lui Joe Biden.FBI a alertat, de asemenea, fortele de ordine din toate cele 50 de stat cu privire la eventuale insurectii armate vizand adunarile legislative locale."In pofida faptului ca practica noastra obisnuita este sa nu comentam informatii specifice, FBI da asigurari cu privire la sustinerea partenerilor sai din cadrul fortelor de ordine de la nivel de stat, municipalitati si de la nivel federal in vederea mentinerii securitatii publice in comunitatile pe care le servim", a anuntat FBI intr-un comunicat."Eforturile noastre se concentreaza asupra identificarii, anchetarii si scoaterii din situatia de a dauna a unor indivizi care incita la violenta si comit acte infractionale", subliniaza Biroul.Aceasta alerta are la baza o supraveghere a forumurilor de discutie ale sustinatorilor lui Donald Trump, unde s-au lansat apeluri la un "Mars al unui milion de membri ai militiilor" inainte de 20 ianuarie, ziua preluarii puterii de catre Joe Biden."Incursiunea multimii in Capitoliu la 6 ianuarie a dovedit ca transferul puterii in Statele Unite presupune pericole fara precedent in istoria moderna", avertizeaza centrul de reflectie International Crisis Group."Liderii politici ai celor doua partide este necesar sa analizeze optiunile constitutionale pe care le au in vederea apararii populatiei si institutiilor tarii de propriul lor presedinte", indeamna centrul.Oficiali din numeroase state au inceput sa ia masuri in vederea unei consolidari a securitatii si impiedicarii unor violente. Guvernatorul democrat din Wisconsin Tony Evers a activat luni Garda Nationala in sustinerea Politiei capitoliului local din Madison. Manifestanti inarmati au incercuit sambata capitoliul local din Kentucky.Secretarul interimar in exercitiu al Securitatii Interne Chad Wolf a demisionat, alimentand atmosfera de incertitudine de la varful statului federal.Secret Service, o unitate de elita a politiei insarcinata cu protectia lui Donald Trump si a succesorului sau Joe Biden, dar si a ceremoniei de tranzitie intre cele doua administratii, este astfel afectat. Intrebat in urma cu mai multe luni ce se va intampla daca Trump refuza sa plece de la Casa Alba , Biden raspundea ca acesta avea sa fie expulzat de catre Secret Service.Secret Service isi incepe pregatirile in vederea ceremoniei inca de miercuri, cu sase zile inainte, "avand in vedere evenimentele de saptamana trecuta", referindu-se la asaltul sustinatorilor lui Donald Trump la Capitoliu, miercuri, a anuntat Chad Wolf.Potrivit ABC News, care citeaza o nota FBI, o grupare inarmata a anuntat ca vrea sa-si trimita membrii la Washington la 16 ianuarie si ameninta cu o revolta in cazul indepartarii de la putere a lui Trump.National Park Service a anuntat ca suspenda pana la 24 ianuarie vizitele la Washington Monument - obeliscul ridicat in secolul al XIX-lea in onoarea lui George Washington.Donald Trump a aprobat declararea starii de urgenta la Washington - pana la 24 ianuarie - a anuntat Casa Alba, dupa ce autoritatile au avertizat cu privire la riscuri in domeniul securitatii la investirea lui Joe Biden.Primarul capitalei federale Muriel Bowser a cerut o consolidare a securitatii ceremoniei investirii lui Biden la 20 ianuarie, in urma atacului sangeros de la Capitoliu, soldat cu cinci morti, in ziua certificarii rezultatului alegerilor prezidentiale.Garda Nationala a Statelor Unite a fostautorizata sa desfasoare pana la 15.000 de oameni care sa contrinuie la pastrarea ordinii in timpul ceremomniei investirii.Comandantul Garzii Nationale, generalul Daniel Hokanson, a anuntat ca aproximativ 10.000 de membri ai grazii urmeaza sa fie desfasurati inca de sambata la Washingtom.Comisia insarcinata de catre Joe Biden sa pregateasca investirea le recomanda americanilor sa nu vina la ceremonie - din motive sanitare legate de pandemia covid-19 si a anuntat ca in National Mall se vor instala 191.500 de steaguri de diverse dimensiuni, care sa reprezinte multimea absenta.Donald Trump a anuntat ca nu va particoipa la ceremonie."Nu mi-e frica sa depun juramantul afara", le-a spus Joe Biden luni unor jurnalisti la Newark, in Delaware, unde a fost vaccinat cu a doua doza de vaccin impotriva covid-19 Pfizer-BioNTech. In mod traditional, presedintele ales depune jurimantul pe treptele Capitoliului.Donald Trump, privat de contul sau de Twitter de vineri, din cauza riscului unor violente pe care-l reprezinta mesajele sale, nu s-a mai exprimat in mod public de vineri.El s-a intalnit insa pentru prima oara de miercuri cu Mike Pence, o intalnire de la care nu s-au divulgat prea multe informatii, dupa ce relatiile intre ei s-au deteriorat dupa ce vicepresedintele a refuzat indemnurile miliardarului de a nu recunoaste rezultatul alegerilor la certificarea acestora in Congres.Trump efectueaza marti o vizita in Texas, pentru a marca finalizarea unei portiuni a zidului de la frontiera cu Mexicul pe care l-a promis in campania sa electorala din 2016. El ar putea vorbi pentru prima oara in public de vineri, cand a difuzat un discurs inregistrat in care indemna, fara convingere, la reconciliere.