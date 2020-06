Fiica primarului New York-ului a fost arestata in timpul unui protest

Ziare.

com

Tanara participa, sambata seara (ora locala), la una dintre manifestatiile declansate dupa moartea lui George Floyd, un afro-american care a murit in timpul unei arestari in forta. Numeroase orase din SUA se confrunta cu un val de proteste in urma decesului lui George Floyd.Chiara de Blasio, in varsta de 25 de ani, a fost arestata in jurul orei locale 22:30 (duminica, 05:30 ora Romaniei), dupa ce politistii au decis ca manifestatia la care participa era ilegala.Femeia bloca, alaturi de alti protestatari, traficul de pe Broadway si a refuzat sa se miste la indemnul agentilor de politie."Era dezastru in zona aia. Masinile de politie erau incendiate, oamenii aruncau cu obiecte si tipau, se bateau cu politistii. Erau mii de oameni in zona aia la acel moment", a explicat o sursacare a dorit sa isi pastreze anonimatul pentru New York Post Ea a fost arestata cu o ora inainte ca primarul orasului, tatal sau, sa faca un apel la manifestanti sa se duca acasa."Apreciem si respectam toate protestele pasnice, dar acum este timpul ca oamenii sa se intoarca acasa", a spus de Blasio, in cadrul unei conferinte de presa la ora locala 23:30.A.D.